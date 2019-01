Život nakon realityja: Od seksa i komune pa do vjere i Boga...

Ljudi su u prošlosti postajali poznati i slavni na račun svojeg talenta. Dolaskom reality emisija to sve promijenilo. Odjednom je za slavu bilo dovoljno pojaviti se na televiziji. Ali kako isplivati u moru kandidata? Pa, naravno, skandalima.

Publika na televiziji ne želi gledati obične, normalne, pristojne ljude. To, kako bi rekli Amerikanci, jednostavno nije dobra televizija. Seks, golotinja, svađe i prevare sastojci su provjerenog recepta za što dulji ostanak u showu i nekakvu karijeru nakon toga. Pa i ako te publika mrzi, što to ima veze?! Za tebe svi znaju, o tebi se piše, ti odjednom spadaš u medijski prostor, misao je vodilja većine kandidata. U trećem nastavku serijala “Mračna strana reality skandala” donosimo priče kako je sudjelovanje u showovima utjecalo na natjecatelje. Klara Perko je, prije no što je pokušala osvojiti “Gospodina Savršenog”, sudjelovala u njemačkom showu “Adam i Eva”, u kojem se skinula gola. Anja Boronjek u “Ljubav je na selu” svađala se sa svima zbog Alojza Kanceljaka. Tanja Jovanović Matić nakon afere u “Big Brotheru” okrenula se vjeri, Paola Valić Bekić bila je u komuni...

Ljubav su odlučile potražiti u reality showovima, a nakon što im to nije uspjelo, napravile su drastične promjene. Dok su neke u potpunosti promijenile fizički izgled, neke su se okrenule vjeri i odlučile živjeti potpuno drukčijim životom. Bivša natjecateljica showa 'Gospodin Savršeni' Klara Perko (32) javnosti je otprije poznata po sudjelovanja u njemačkom realityju 'Adam i Eva', gdje se skinula gola. Hrvatica s adresom u Duisburgu, gdje radi kao agentica za nekretnine i fotomodel, doživjela je mnoge osude nakon izlaska iz showa. Priznala je da su reakcije njezinih bližnjih bile katastrofalne. Kako kaže, jedna njezina rođakinja je čak i plakala, a roditelji su još ljutiti.

Foto: RTL

- Nikad mi neće oprostiti to što sam učinila. Tata se malo smirio, ali mama mi je rekla: ‘Nemoj sad neki porno, dat ću ti novac, ne trebaš to raditi’ - rekla je Klara, koja tvrdi kako se nikad nije skinula zbog novca već je samo htjela proučiti samu sebe u društvu muškarca bez svih njegovih dodataka. Iako u showu 'Gospodin Savršeni' nije uspjela osvojiti srce Gorana Jureneca (39), nije ju to previše pogodilo.

- Goran se predstavlja kao veliki vjernik, a ja sam ipak u prošlosti snimala gola. To je gledalo 4 milijuna gledatelja. Mislim da će me osuditi zbog toga - izjavila je Klara, kojoj je jedna od želja u 2019. godini 'srediti' grudi.

Gledatelji showa 'Ljubav je na selu' teško će zaboraviti nesuđenu ljubav Alojza Kanceljaka, Anju Boronjek (33), koja se natjecala u popularnom showu prije tri godine. Anja je zbog Alojza prekinula zaruke s tadašnjim dečkom Draganom, a kad je ušla u show, ništa ju nije moglo spriječiti u tome da se izbori za Lojzekovu ljubav. Pao je poljubac, a koliko je ozbiljno doživjela borbu za zagorskog Putina, govori to što je jednom prilikom tijekom kuhanja ručka preostalim dvjema kandidatkinjama navodno zaprijetila nožem.

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić

- Nisam ih napala nožem, ja samo želim svoj prostor! Dovedi mi te dvije glupače! - odgovorila je Anja Lojzeku. Situacija se vrlo brzo smirila, a Anja je postala 'borac za Lojzekovu ljubav'. Unatoč tome što je vatrena natjecateljica mislila kako između nje i zagorskog Putina frcaju iskre, vrlo brzo je napustila imanje.

- Još mi je stalo do njega. Što će biti s nama, ne znam ni sama, a kamoli on. Mislim da ni on ne zna što bi sa svojim životom - izjavila je Anja nakon što je izbačena iz showa te dodala kako je Lojzeku sve oprostila i kako se ne ljuti na njega. Nakon napuštanja imanja 33-godišnjakinja napravila je drastične promjene. Pustila je kosu, koju je prvo obojila u crno, a nekoliko mjeseci nakon toga shvatila je kako ipak bolje izgleda kao plavuša.

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić

Hrvatsku radijsku voditeljicu Paolu Valić Bekić (37) 2003. godine gledali smo u showu 'Story Super Nova', a nekoliko godina kasnije prohodala je sa stanarom prve sezone 'Big Brothera' Krešom Jengićem (38), koji je ostao zapamćen po preskakanju zida kuće. Par se 2005. preselio u zajednički stan, nakon čega se početkom 2006. dogodio incident. Paolina majka Jasna Ulaga Valić i očuh Domagoj Burić tadašnju su pjevačicu na silu pokušali izvući iz zajedničkog stana jer su smatrali kako je Krešo kriv za njezino konzumiranje heroina. Paola je nakon toga odvedena u KBC Sestara milosrdnica jer se žalila na bolove u trbuhu, a liječio ju je poznati liječnik Slavko Sakoman.

Foto: Nova TV

Godine 2008. Paola je nastavila liječenje u ženskoj komuni 'Susret' na otoku Čiovu, gdje je ostala sve do kraja 2009., a zatim se na gotovo deset godina povukla iz javnog života. U međuvremenu se udala za najboljeg prijatelja, magistrirala je novinarstvo, a prije sedam godina rodila je sina Benjamina. Valić u slobodno vrijeme i piše svog blog 'Paoline priče', u kojem često otvori dušu te progovara o svakodnevnim problemima, a i o težim životnim trenucima. Upravo tamo je i otkrila detalje svoje borbi s ovisnošću koju je uspjela pobijediti nakon odlaska u komunu.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Nakon nekoliko godina borbe s ovisnošću odlučila sam uzeti stvari u svoje ruke i napraviti veliki korak. Pomoć sam potražila u komuni Susret na Čiovu. Iako mi je u to vrijeme bilo jako teško, znala sam da je to jedini ispravni put i da mi samo nešto tako veliko može okrenuti život nabolje. Okruženje u kojem sam do tada živjela nije me više činilo sretnom i sve sam više bila svjesnija lažnog estradnog sjaja i lakih prijateljstava - napisala je Paola na svojem blogu.

Paolu smo gledali i u prošlogodišnjoj emisiji 'Tvoje lice zvuči poznato', gdje je uzela pobjedu u nekoliko epizoda transformirajući se australsku pjevačicu Siju i američku repericu Nicki Minaj. Paula se nedavno vratila svojoj prvoj ljubavi, televiziji. Naime, u sklopu “IN magazina” na Novoj TV Paula će voditi rubriku 'Mamine drame'. Radijska voditeljica će u emisiji ugostiti sugovornice s kojima će razgovarati o svakodnevnim majčinskim problemima.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

– Roditeljstvo je danas na velikim kušnjama. Treba naći mjeru i balans, između svih ovih velikih tehničkih postignuća, interneta, digitalizacije, virtualnog svijeta. Danas svi svjedočimo ‘nekim novim klincima’, pa polako počinjemo zvučati kao naše bake koje su se nekad čudile izumu televizije ili radija... Žene konačno govore o svim poteškoćama s kojima se susreću na svom putu roditeljstva. Trebalo nam je samo 2000 godina da progovorimo - rekla je radijska voditeljica za Večernji list. U emisiji je zasad ugostila brojne poznate dame poput Martine Tomčić, Ane Vilenice, Pamele Ramljak i Anje Alavanje Romac.

U trećoj sezoni popularnog reality showa 'Big Brother' istaknula se Tanja Jovanović Matić (33), a gledatelji je se najviše sjećaju po po njenim 'biserima'. Primjerice, Dubrovkinja nije znala što je soja, gdje se nalaze Vinkovci i Vukovar na zemljopisnoj karti, nije znala što je tramvaj te je mislila da se Zagrepčani u svojem gradu 'voze trajektom'. Tri godine kasnije prijavila se i u reality show 'Farma', odakle je otišla u suzama, razočarana tim načinom života. Nakon dva loša pokušaja ispred kamera Tanja je promijenila životnu ploču i okrenula se vjeri.

Foto: Dalibor Urukalović/24sata

- Okrenula sam se vjeri, Bogu i Isusu. To mi daje mir i čini me sretnom - rekla je Dubrovkinja kojoj je knjiga 'Koliba' promijenila razmišljanje o životu. Vjeru promovira i na svojem YouTube kanalu 'Tanja’s World', koji ima malo više od 6000 pratitelja. U videima Tanja priča o svojim svjedočanstvima i o Deset Božjih zapovijedi, koje zagovara, a komentirala je i svoju prijavu u 'Big Brother' 2006. godine.

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić

- Kad sam se prijavila u prvi reality ‘Big Brother’, imala sam 19 godina i s totalnim nerazmišljanjem, išla sam iz dosade da se zabavim. Bilo mi je lijepo. Danas znam primiti pitanje kako da se ponašam ako se prijavim u ‘Big Brother’, mogu vam samo reći: ‘Budite svoji’ - izjavila je Tanja te dodala kako prva tri mjeseca nakon izlaska iz 'Big Brothera' nije izlazila iz kuće. S Antom, s kojim je imala aferu u 'Big Brotheru', nije u kontaktu. I on je, dodaje, u vjeri kao i ona te redovito ide u Međugorje. Danas je Tanja udana žena, majka sina Maura (5) i živi u Njemačkoj.