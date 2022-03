Život nakon slavnih dana: Bruce se oprostio, a iz Hollywooda su se povukle i ove velike zvijezde

Glumica Demi Moore (59), bivša supruga Brucea Willisa (67), jučer je objavila kako zvijezda 'Umri muški' zbog zdravstvenih problema napušta glumu. Naime, Bruceu su dijagnosticirali afaziju, koja utječe na njegove kognitivne sposobnosti.

Posljednjih se mjeseci šuškalo kako glumac gubi pamćenje, no vijest o njegovom povlačenju iz Hollywooda zaprepastila je obožavatelje.

Mnoga poznata imena glumačke scene su se baš kao i Bruce povukla sa scene, što zbog zdravlja, što zbog tereta slave. Jedni od njih posvetili su se obiteljskom životu, dok su se drugi okušali u nekoj novoj karijeri.

Frankie Muniz



Mladi glumac bio je omiljena zvijezda sitcoma od 2000. do 2006., igrajući glavnu ulogu u 'Malcolmu u sredini'. Nakon toga je odlučio slijediti svoj san i postao je profesionalni vozač trkaćih automobila. Natjecao se u 53 profesionalne utrke između 2005. i 2011. godine, te je čak 4 puta stigao na podij. Iako se povremeno pojavljuje u gostujućim ulogama, glumi se više ne namjerava posvetiti.

Gene Hackman



Posljednji film Genea Hackmana bio je 'Welcome to Mooseport' iz 2004. godine. U prethodnom intervjuu za Reuters rekao je da je napustio Hollywood jer mu je to bilo previše "stresno".

- Kompromisi koje morate napraviti u filmovima samo su dio 'zvijeri' i došlo je do točke u kojoj jednostavno više nisam imao osjećaj da to želim raditi - rekao je.

Jack Nicholson

Glasine da se Jack Nicholson povukao iz glume kruže su već cijelo desetljeće. Međutim, sam legendarni glumac to nikada nije potvrdio. Šuškalo se da je odustao zbog poremećaja s pamćenjem, te da nije mogao zapamtiti svoj tekst u filmovima. Njegovo posljednje pojavljivanje u filmu bilo je 2010. u filmu 'Kako znaš' Jamesa L. Brooksa.

Josh Hartnett

Šarmer iz 'Pearl Harbora' otkrio je da se zbog svoje slave osjećao usamljeno, zbog čega je prestao snimati holivudske blockbustere.

- Bio sam na naslovnici svakog časopisa. Nisam mogao baš nikamo. Nisam se osjećao ugodno u svojoj koži. Bio sam sâm. Nisam nikome vjerovao - objasnio je za Details 2014. godine. Sada se Josh uglavnom pojavljuje u malim, neovisnim projektima.

- Još uvijek mi se nude filmske i TV uloge, srećom, ali prije mnogo godina, ako sam vidio ulogu koju sam želio, postojala je dobra šansa da je mogu zgrabiti. Kad sada vidim ulogu, moram se boriti za to. Depresivno kad ti nešto ne ide - izjavio je.

Cameron Diaz

Nakon što se odrekla života pred očima javnosti, Cameron se usredotočila na odgoj svoje kćeri Raddix. Iako je oduvijek razmišljala o odlasku iz Hollywooda, glumica je rekla da se joj se odluka činila najispravnijom nakon što se 2015. zaljubila u svog supruga Benjija Maddena.

- Živim svoj život. Zabavno je što nitko ne zna što planiram. Jer moje je vrijeme samo moje - rekla je zvijezda 'Svi su ludi za Mary' jednom prilikom za InStyle.

Meg Ryan

Baš poput Cameron, Meg se također odlučila više fokusirati na svoju obitelj. Ona je ponosna mama svoje dvoje djece, Daisy i Jacka, a paparazzi je ponekad 'ulove' u ležernim šetnjama Los Angelesom.

