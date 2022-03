Bruce Willis zbog bolesti više nikad neće glumiti: 'Yippie-ki-yay mother f*****' i naj izjave

U srijedu navečer cijeli svijet šokirala je vijest da glumac Bruce Willis (67) napušta glumačku karijeru zbog afazije, poremećaja govora. "Želimo vas obavijestiti da naš voljeni Bruce ima zdravstvenih problema i da mu je nedavno dijagnosticirana afazija, koja utječe na njegove kognitivne sposobnosti. Zbog toga će Bruce napustiti glumačku karijeru koja mu je toliko puno značila", napisala je na društvenim mrežama Demi Moore (59), bivša supruga glumca, koja je i dalje uz njega.

O zdravstvenim problemima legendarnog glumca šuškalo se neko vrijeme, a gotovo svi njegovi kolege znali su o čemu se radi.

Duga karijera

Od akcijskih klasika pa sve do Disneyjevih filmova, dugu karijeru Brucea Willisa obilježile su brojne uloge u različitim filmskim žanrovima. Koga će glumiti više nije bilo ni bitno, jer u svakom filmu najbolje scene bile su one u kojima je Bruce imao vlastitu točku.

Likovi koje je glumio bili su mudri i oštri, a obožavatelji će Willisa zauvijek pamtiti po citatima koji su postali neizostavan dio vokabulara pop kulture.

Nezaboravni citati

Od kultne uloge u filmu 'Umri muški' koja ga je učinila akcijskim herojem pa sve do klasika kao što je 'Pulp Fiction', Bruce je pred kamerama iznosio citate koje publika nikada neće zaboraviti. Mi vam donosimo neke od njih.

Citati iz filma 'Umri muški', Bruce Willis kao John McClane:

1. "Yippie-ki-yay motherf***er."

2. "Welcome to the party, pal."

3. "Do I sound like I'm ordering a pizza?"

4. "Nine million terrorists in the world and I gotta kill the one with feet smaller than my sister."

5. "Now I know what a TV dinner feels like."

6. "I was out of bullets." - citat iz nastavka 'Live Free or Die Hard'

Film 'The Whole Nine Yards', Bruce Willis kao gangster Jimmy Tudeski:

7. "It's not important how many people I've killed. What's important is how I get along with the people who are still alive."

Citat iz filma 'The Fifth Element', Bruce Willis kao Korben Dallas:

8. "Listen lady, I only speak two languages: English and bad English."

9. "Negative. I am a meat popsicle."

Film 'Armageddon', Bruce Willis kao Harry S. Stamper:

10. “The United States government just asked us to save the world. Anybody wanna say no?"

Film 'The Last Boy Scout', Willis kao detektiv Joe Hallenback:

11. "This is the '90s. You can't just walk up and slap a guy. You have to say something cool first."

Film 'Pulp Fiction', Willis kao Butch Coolidge:

12. "Zed's dead, baby. Zed's dead."

Film 'Striking Distance', Willis kao detektiv Tom Hardy:

13. “There’s an old Irish saying: don’t listen to old Italian sayings.”

Nastavak 'Die Hard 2':

14. "I've got enough friends."

15. "Just the fax, ma'am. Just the fax."

Nastavak 'A Good Day to Die Hard':

16. "Let's go kill some scumbags."

Film 'Lucky Number Slevin', Willis kao Mr. Goodkat:

17. "A Kansas City Shuffle is when everybody looks right, you go left."

Film 'Sin City', Willis kao John Hartigan:

18. "And maybe after I've pulled off that miracle, I'll go and punch out God."

Film 'The Kid', Bruce kao Russ Duritz:

19. "Somebody call the waaambulance."

20. "There's safety in sandwiches."

Film 'Tears of the Sun', Bruce kao poručnik A.K. Waters:

21. "God already left Africa."

