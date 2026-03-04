Život u sjeni slave: Tragična sudbina kćeri Whitney Houston

Rođena kao jedino dijete glazbenih ikona Whitney Houston i Bobbyja Browna, Bobbi Kristina Brown od prvog je dana bila predodređena za život pod svjetlima reflektora. Njezina priča, međutim, nije bila bajka o princezi popa i R&B-a, već potresna kronika odrastanja u zlatnom kavezu, obilježenog obiteljskom disfunkcionalnošću, borbom s ovisnostima i na koncu, tragičnom smrću koja je jezivo preslikala sudbinu njezine majke.

Bobbi Kristina rođena je 4. ožujka 1993. godine, a svijet ju je upoznao dok je još bila beba. S majkom se pojavila u intervjuu kod Barbare Walters sa samo osam mjeseci, a kao jednogodišnjakinja bila je na pozornici dodjele American Music Awards dok je Whitney primala nagradu. Njezin dječji glas ovjekovječen je na majčinom hitu "My Love Is Your Love" iz 1998., gdje se čuje kako govori "Sing, mommy" i "Clap your hands!".

Iako je odrastala okružena privilegijama, njezino djetinjstvo bilo je daleko od idiličnog. Turbulentan brak njezinih roditelja, ispunjen optužbama za nasilje i javnom borbom s ovisnošću o drogama, bio je stalna meta za tabloide. Reality show "Being Bobby Brown" iz 2005. godine dodatno je razotkrio obiteljske probleme, a Bobbi Kristina našla se u središtu medijske oluje. Iako su se roditelji trudili sakriti svoju ovisnost, kasnije su priznali da su često konzumirali droge u njezinoj blizini. Pokazivala je talent za glazbu i glumu, sanjajući da će krenuti stopama svojih roditelja, no teret obiteljskog nasljeđa pokazao se preteškim.

Foto: ABACA ABACA PRESS/PRESS ASSOCI

Smrt Whitney Houston 11. veljače 2012. godine bila je događaj koji je nepovratno usmjerio život tada 18-godišnje Bobbi Kristine. Pronalazak majčinog beživotnog tijela u kadi hotelske sobe, kao posljedice utapanja uslijed bolesti srca i konzumacije kokaina, ostavio ju je neutješnom. Nekoliko je puta hospitalizirana zbog emocionalnog sloma i anksioznosti.

U skladu s majčinom oporukom, postala je jedina nasljednica cjelokupne imovine procijenjene na 115 milijuna dolara, koja joj je trebala biti isplaćivana u ratama do njezine 30. godine. U traženju utjehe, zbližila se s Nickom Gordonom, mladićem kojeg je Whitney odgojila kao sina, iako ga nikada nije formalno posvojila.

Njihova veza, koju su ubrzo obznanili, izazvala je šok i kontroverze unutar obitelji. Iako su se predstavljali kao vjenčani par, nikada nisu zakonski sklopili brak. Njihov zajednički život, dokumentiran u kratkotrajnom reality showu "The Houstons: On Our Own", bio je ispunjen nestabilnošću i sve očitijom zlouporabom opojnih sredstava.

Prijatelji su njihovu vezu opisivali kao toksičnu i nasilnu, ispunjenu svađama koje su poticale konzumaciju alkohola i teških droga. Bobbi Kristina postajala je sve izoliranija od ostatka obitelji, a njezini istupi u javnosti i na društvenim mrežama izazivali su zabrinutost. Bila je pod stalnim medijskim pritiskom, a javnost je secirala svaku njezinu promjenu težine i ponašanja.

Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION

Dana 31. siječnja 2015., Nick Gordon i prijatelj pronašli su Bobbi Kristinu bez svijesti, licem uronjenu u kadu punu vode u njihovom domu u Georgiji. Hitno je prevezena u bolnicu, gdje su je liječnici stavili u induciranu komu. Dijagnoza je bila poražavajuća: pretrpjela je nepovratno oštećenje mozga.

Nakon gotovo šest mjeseci borbe za život, tijekom kojih je njezina obitelj gajila nadu u čudo, preminula je 26. srpnja 2015. godine u hospiciju, u dobi od samo 22 godine. Službeni uzrok smrti bila je lobarna upala pluća, uzrokovana uranjanjem u vodu povezanim s intoksikacijom. U njezinom tijelu pronađen je koktel droga: marihuana, alkohol, derivati kokaina, lijekovi za smirenje i morfij. Način smrti klasificiran je kao "neutvrđen".

Iako nitko nije kazneno odgovarao, obitelj je pokrenula građansku parnicu protiv Nicka Gordona. Proglašen je "zakonski odgovornim" za njezinu smrt i naloženo mu je da isplati 36 milijuna dolara odštete. Gordon je preminuo od predoziranja heroinom 1. siječnja 2020. godine, odnijevši sa sobom tajne o posljednjim satima života Bobbi Kristine. Sahranjena je pokraj svoje majke na groblju u New Jerseyju, čime je završen još jedan tragični krug u jednoj od najslavnijih i najnesretnijih priča glazbene industrije.