Zlatan Ibrahimović suznih očiju priznao: 'Ako su nekom golovi draži, ima problem sa seksom'

Seks je bolji. Svatko tko misli drugačije ima problema u krevetu, izjavio je krajem prošle godine umirovljeni švedski napadač Zlatan Ibrahimović (42) u intervjuu s britanskim novinarom Piersom Morganom (59). Ovoga tjedna ponovio je čuvenu rečenicu u emisiji "Hot Ones", YouTube talk showu "s vrućim pitanjima, i još vrućim krilcima". Voditelj je ponovio njegovu raniju izjavu: "Tko god kaže da je zabijanje golova bolje od seksa, ima problema i mora potražiti pomoć", a Ibrahimović je kroz suzne oči, od jakih umaka, poručio da se drži svojih riječi.

- Da, mora potražiti veliku pomoć. Ako su ti golovi bolji od sexa, onda imaš problem sa svojim seksualnim životom. Ništa nije bolje od seksa. Seks je bolji od golova, 100 posto. Komu nije tako, treba pomoć - rekao je proslavljeni nogometaš.

Foto: SBCH

Emisija je u manje od 24 sata pregledana milijun puta, a gledatelji su oduševljeni odabirom gosta.

- Zlatanove suze nisu od boli, već zbog spoznaje da mu ništa nije dovoljno vruće - pisali su gledatelji pa dodali: "Potpuno je u pravu s izjavom da je seks jako bitan".

Ibrahimović je od 2002. godine u vezi s 12 godina starijom Helenom Seger, no par se nikada nije vjenčao.

- Zaprosio sam je i rekla je ne. To je bilo prije nekoliko godina - rekao je Ibrahimović u intervjuu s Piersom Morganom.

Foto: Profimedia

- Rekao sam joj 'poslije 20 godina, zaslužuješ biti u braku sa mnom'. Rekla je kako ne mora biti u braku sa mnom kako bi bila sa mnom. Ona je jaka, vrlo jaka - dodao je. Na to ga je Piers pitao kakav mu je osjećaj bio biti odbijen, na što je on rekao: "Mislim da je to kul, dobila je još više poštovanja od mene, jer ne moram stalno pobjeđivati". Zlatan i Helena imaju dva sina Maximiliana i Vincenta. Helena je u intervjuu za Elle 2010. progovorila o svom odnosu sa Ibrahimovićem, gdje je i sama rekla da se ne želi udati.

Brak bi mogao poremetiti osjećaj nezavisnosti. Ne želim da me etiketiraju kao suprugu nogometaša. Mislim da ljudi nisu svjesni koliko sam naporno učila, radila i borila se u životu - rekla je tada.