Zlatko iz 'Večere za 5' ima ranč sa 17 ovaca i motor: Njegov je popis sastojaka podijelio ekipu

Ugostitelj i poduzetnik Zlatko Kovač ugostit će ekipu drugog dana ovotjedne 'Večere za 5'. U emisiju se prijavio zbog dobre zabave, a uz brojne aktivnosti, Zlatko je predsjednik udruge 'Hrastinka' te biker.

Posjeduje ranč s ovcama, no ljubitelj je ribljih jela. Nakon što je otkrio da s Dunjom ima prošlost, ostaje vidjeti od 17.45 sati hoće li je uspjeti nadmašiti nakon njezinih izvrsnih 39 bodova!

- Nekad sam imao dva konja, bilo je tada više posla. Sada imam 17 ovaca koje barem jednom dnevno moram pogledati. Nemam mira, nikad mi nije dosadno. Nisam zavodnik, ne izigravam zavodnika, to me dečki zezaju. Imam motor, jedna cura me nagovorila da uzmem motor. Nagovorila me da i ja kupim - ispričao je o sebi Zlatko.

Foto: RTL

- Da sam u filmu, glumio bi me Kevin Costner. Rado planem, ali se i brzo smirim - zaključio je.

Foto: RTL

Nakon što je predstavio sebe, predstavio je i sastojke za svoju večeru: mak, sir, suhe jezike, teletinu i šljive.

- Popis djeluje lokalno, suhe jezike ne simpatiziram, taj dio ćemo vidjeti - komentirao je popis Dinko.

Foto: RTL

Mariju se, pak, sviđaju suhi jezici, a Dunji je sve ok.

- Vidim da je tu sve što volim jesti, a sad kako će biti posloženi, vidjet ćemo - zaključila je Dunja.