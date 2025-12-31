Obavijesti

DOČEKAO KĆER

Zlatko Marić dobio dijete s 40 godina mlađom Kolumbijkom

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Privatni album/canva

Vlasnik zaštitarske tvrtke Sokol Marić, poduzetnik Zlatko Marić (65), dobio je dijete s 40 godina mlađom suprugom Valentinom Echeverri

Poduzetnik Zlatko Marić, vlasnik najpoznatije zaštitarske tvrtke u Hrvatskoj, Sokol Marić, 65-godišnji poduzetnik, obradovao je obitelj i prijatelje novim životnim korakom - dobio je još jedno dijete. S 40 godina mlađom suprugom Valentinom Echeverri, s kojom je u braku od lipnja prošle godine, dočekao je svoju kćerkicu, a sada je to potvrdio za Večernji list.

- Dobio sam kćerkicu 29. studenog. Sreća i ljubav su neopisivi riječima. Ime joj je Vita Victoria - otkrio je za Večernji list. Njegova ljubavna priča s Valentinom, Kolumbijkom, pravi je dokaz da ljubav ne poznaje ni granice ni dobne razlike.

Foto: Privatni album/canva

Podsjetimo, njihova ljubav započela je još na luksuznom otočju Turks i Caicos, gdje su 2024. godine uplovili u bračnu luku. Održali su čak dva vjenčanja, prvo u Kolumbiji, a potom i na Turks i Caicosu, gdje su im se pridružili njegovi sinovi iz prethodnog braka, snaha, unuče, prijatelji i brojni uzvanici iz Zagreba.

Zanimljivo je da su odabrali upravo Karipsko otočje, jer Marić već više od 15 godina posjeduje kompleks vila koje iznajmljuje, a veći dio godine provodi na ovom rajskom otoku. Čestitali su mu, između ostalih, svjetski poznata Rihanna, Jennifer Lopez, reper Drake, Maluma, kao i mnogi nogometaši i košarkaši.

Za Zlatka Marića, ovo je drugi brak. Iz prvog braka sa suprugom Lidijom ima sinove Kristiana i Dominika. Mediji su već ranije izvještavali o njegovim luksuznim vilama na Karipskom otočju, koje iznajmljuje prijateljima i turistima, a dnevni najam vila tada je iznosio oko 10 tisuća eura. Na susjednoj parceli Marićevih vila smješteni su slavni poput glumca Brucea Willisa, glazbenika Keitha Richardsa i modne dizajnerice Donne Karan, a među poznatim gostima bila je i Kylie Jenner, koja je ondje proslavila svoj 19. rođendan.

