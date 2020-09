Zlatko Mateša (71) i Bojana (37) prekinuli: Odlučila sam ići dalje

<p>Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, bivši vaterpolist i političar<strong> Zlatko Mateša </strong>(71) zadnjih je godina veliku pažnju javnosti privlačio vezom s menadžericom za korporativne korisnike u Hrvatskom Telekomu, <strong>Bojanom Maglaić</strong> (37). Iako su ove godine trebali proslaviti jubilarnu desetu godinu ljubavi, Zagrepčanin i Osječanka su se razišli, piše <a href="https://www.gloria.hr/magazin/zlatko-matesa-i-bojana-maglaic-vise-nisu-zajedno-nakon-deset-godina-veze-odlucila-sam-krenuti-dalje/10472242/" target="_blank">Gloria.hr</a>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Američki show 'Brak na prvu'</strong></p><p>- Osjećam da trebam dati priliku novim stvarima i izazovima. Nakon 10 godina predivne veze odlučila sam krenuti dalje, nekim novim životnim putem. Jednog dana voljela bih imati vlastitu obitelj - rekla je Bojana za Gloriju. Dodala je kako su oboje dugo razgovarali o tome te kako je Zlatku objasnila što želi u budućnosti.</p><p>- Podržava me u tome. No, lagala bih kad bi rekla da je bilo lagano. Svaki rastanak s voljenom osobom je težak. Tugu nam olakšava to što sada imamo kvalitetan prijateljski odnos - kaže Maglaić. Dodaje kako se i dalje čuju i viđaju te da će tako ostati i kad netko od njih bude opet u vezi. </p><p>Upoznali su se krajem 2010. u popularnom zagrebačkom klubu. Zlatko je Bojanu ubrzo pozvao da mu bude pratnja na skijaškoj utrci Snježna kraljica na Sljemenu. Kroz dva tjedna je prekinuo vezu s djevojkom na Šri Lanki i vratio se u Zagreb. </p><p>- Naravno da sam se zaljubila. Zlatko je iznimno šarmantan, neopisivo inteligentan, staložen, dobar i smiren - rekla je menadžerica za Gloriju. Zbog veze sa starijim Matešom, teško se nosila s predrasudama i zlobnim komentarima. Na poslu je, kako kaže, 2015. prošla i mobbing. Ni njezinim roditeljima u početku nije bilo lako da im kći ima dvostruko starijeg partnera, a sada ga iznimno cijene.</p><p>Mateša iza sebe ima tri braka i dvoje djece. </p>