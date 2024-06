Zlatko Mateša proslavio je svoj 75. rođendan, a njegova Blanka nam otkrila detalje proslave

Hrvatski političar Zlatko Mateša danas je proslavio svoj 75. rođendan. U društvu supruge Blanke je uživao u Splitu, a ona nam je otkrila detalje proslave njegovog posebnog dana.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:30 zlatko mateša | Video: 24sata/Video

- Slavimo u Splitu, na jednom mjestu s dušom. Na prekrasnom splitskom Peristilu ispred kavane Lvxor, gdje se sjedi na stepenicama i uživa u izvrsnim stranim hitovima glazbe uživo i ispija koktele - rekla nam je pa dodala:

- Inače, u središtu te kavane, u podu je označen položaj kružnog antičkog hrama posvećenog rimskoj boginji ljubavi Veneri.

Foto: Privatni album

Podsjetimo, Zlatko i Blanka vjenčali su se u prosincu 2023. godine, a da su zajedno su potvrdili u rujnu iste godine. 'No, nije to došlo preko noći. Mi vam se dugo poznajemo i to poznanstvo i poštovanje je s vremenom preraslo iz prijateljstva u ljubav', rekla nam je ranije Blanka.