Zlatko o Oliveru: 'Zapjevao bi i besplatno, toliko je to volio...'

S Oliverom sam imao bezbroj razgovora kad bismo se nalazili na zadnjem letu za Split iz Zagreba. Nisu previše bitni bili datumi, nije ih pamtio kao Gibo. Srećom, tu su Vesna i njihovi sinovi i Dupini, bez kojih ne bi nastala ova knjiga, rekao je Zlatko Gall, autor biografije “Oliver - Trag u beskraju”.

Dan uoči koncerta “Oliver vridilo je” u Spaladium Areni, u splitskom restoranu Bajamonti predstavljena je nova Gallova knjiga. Na promociji su bili Oliverova supruga Vesna i njihovi sinovi, kao i Gibonni.

- Oliver je senzacionalan muzičar, nikad nisam upoznao nikog tko je toliko posvećen glazbi. Vesna je jednom rekla ‘da ljudi znaju koliko on voli svirati, ne bi mu nikad dali honorar jer on bi to radio i besplatno’ - otkrio je Gall, koji je osamdesetih bio u žiriju Splitskog festivala.

- Nakon nekoliko godina donijeli smo odluku da se Oliveru mora zabraniti da pjeva demo snimke jer, kad bi snimio demo snimku, popravio bi i najgoru pjesmu. Kad bi došla u ruke nekoga drugog, to bi bilo katastrofa. Isto je bilo kasnije i na Melodijama hrvatskog Jadrana. Što god je pjevao, Oliver je davao svoj pečat - rekao je Gall.

Knjiga je izašla prije 15 dana, a nakladnici imaju velike narudžbe ne samo iz slovenskih knjižara nego i knjižnica.

- Knjiga je moj pokušaj da se uđe u Oliverov svijet glazbe, njegovo razmišljanje i njegovu strast o glazbi bez koje ne bi bilo njegove impresivne karijere – zaključio je Gall.