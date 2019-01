Zlatni globusi večeras: Cooper i Malek su u 'utrci' za kipićem

Preludij za najveću i najvažniju filmsku nagradu, Oscar, ovdje je. Nominacije za Zlatne globuse su 'vani', šuškanja su počela, a propagandna je mašinerija u punom zamahu. Teško je bilo što naslućivati, nagađati ili objektivno govoriti o ostvarenjima koja su 'pobrala' nominacije.

Među njima su i dva 'glazbena' filma - 'Bohemian Rhapsody' i 'Zvijezda je rođena' - slažu se mnogi kritičari - relativno slaba ostvarenja koja na svojim plećima iznose glavni glumci Bradley Cooper i Lady GaGa te u slučaju filma o Freddieju Mercuryju glazba grupe Queen. Jedan je kritičar čak napisao da je možda sada 'vrijeme da se ‘Zvijezda je rođena’ prestane snimati stalno iz početka' s obzirom na to da je ovo, zapravo, treća (ili četvrta - ovisi kako gledate) ekranizacija 'svevremene holivudske priče o uspjehu i odricanju'. No upravo je ona favorit za prestižnu nagradu, puno prije, recimo, maštovitog i kreativnijeg 'BlacKkKlansmana' Spikea Leeja kojeg mnogi zovu njegovim 'povratkom' (komentari glumaca često variraju, tako mnogi tvrde da je film 'naprosto dosadan').

Glumac Rami Malek, koji je utjelovio Mercuryja, kotira kao veliki favorit za nagradu za najbolju mušku ulogu - njegovoj se izvedbi zaista malo što može prigovoriti. Između glumica za seriju je napeto jer tu je hvaljena Sandra Oh u 'Killing Eve' (iako je neviđeno mnogo prigovora što sva pažnja ide Oh te nije nominirana odlična Jodie Comer), a tu je i fantastična Julia Roberts, čija je pomalo izblijedjela zvijezda opet zasjala u navodno odličnoj triler seriji 'Homecoming' za koju kažu da 'kao da ju je režirao Hitchcock'. Od 'velikih' zvijezda tu su i Nicole Kidman, Glenn Close, a od muškaraca Michael Douglas i Jim Carrey koji radi zaokret u karijeri. Upravo će Sandra Oh i njezin kolega, komičar Andy Samberg, biti domaćini događanja. I u žanru komedije tu su dvije veteranke, i to ne samo veteranke nego i povratnice - Debra Messing za 'Will i Grace' te Candice Bergen za 'Murphy Brown', obje serije koje su nakon godina stanke vraćene na male ekrane i (relativno) dobro prihvaćene. Candice Bergen je za ulogu britke novinarke pobrala desetke nagrada, a iako neki kažu da serija više nema nekadašnju 'svježinu', Bergen svi hvale.

Foto: Photo Credit: Patti Perret

TV serija s najviše nominacija (i pohvala), točnije četiri, dobila je 'The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story', Penelope Cruz je Donatella Versace, a pjevač Ricky Martin je Antonio D’Amico. Cruz je za ulogu 'zaradila' nominaciju. Zanimljivo je da se za sporednu žensku ulogu natječu dvije glumice iz istog filma, 'The Favorite', Rachel Weisz i Emma Stone, a riječ je o kostimiranoj dramediji koja, zasad, skuplja pohvale. Najviše nominacija ima 'Vice' Adama McKaya, ostvarenje od Dicku Cheneyu - čak šest.