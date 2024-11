ZLATNI PRDEŽ Japanac oduševio Maju Šuput: 'Kad nisam postio, znalo mi je izletjeti nešto drugo'

Ljudi, kad sam vidjela čovjeka koji je doputovao iz Tokija da Davoru Bilmanu prdne u glavu – nije li to vrijedno zlatnog gumba?, pitala je Maja Šuput. Taj je čovjek Ichikawa Munehiro, koji se u 'Supertalentu' predstavio s talentom kontroliranog ispuštanja vjetrova.

Foto: Nova Tv

- Otkrio sam da imam ovaj talent kad sam bio u četvrtom razredu osnovne škole. Kad drugi čuju za moj talent, obično misle da lažem ili da je tu posrijedi neki magični trik. Uglavnom mi ne vjeruju. Mnogi od mene često traže da im pokažem da mogu to što tvrdim, pogotovo su me to tražili u osnovnoj školi i netko je čak došao do moje kuće da me nagovore da im to pokažem, ali čak i kad im pokažem, i dalje mi ne vjeruju - govori nam talentirani Japanac.

Evo kako je to izgledao sinoć: Munehiro je legnuo na pozornici i zabacio noge preko glave, a na stražnjicu je stavio puhalicu, preko koje ispustio vjetar i napravio zvuk više puta. Osim toga, pokazao je i da stražnjicom može oponašati glasanje patke, a vrhunac njegove točke dogodio se kad je snagom vjetra uspio probušiti balon koji je bio pričvršćen za Davorovu glavu. Majin zlatni gumb poništio je Martinin iks i učinio Ichikawu petim direktnim polufinalistom jedanaeste sezone 'Supertalenta'. Ichikawa obavezno posti tri dana prije izvedbe.

Foto: Nova Tv

- Ne jedem uopće, nego samo pijem, no na dan same izvedbe potpuno prekidam i s jelom i s pićem - kaže nam. Joga je također veliki dio pripreme.

- U jogi postoji tehnika kojom je moguće koristiti mišiće crijeva kako bi se usisao zrak i upravo je zato važno da je trbuh prazan te da se prije toga ne jede tri dana kako bi taj zrak mogao ući - dodaje. Tijekom izvedbe ponekad zna dođi i do nezgode.

Foto: Nova Tv

- Znalo mi se dogoditi da ne proizvedem zvuk kakav bih trebao nego da recimo umjesto zvuka zapravo bude samo tihi vjetar. Kad kad sam bio mali i kad sam tek vježbao svoj talent, još nisam prakticirao post prije izvedbe pa mi se jednom dogodilo da je umjesto vjetra izletjelo nešto drugo - prisjetio se polufinalist showa. Njegov san je snimiti reklamu za WC papir.

Foto: Nova Tv

- Zato što je to nešto na što ljudi prvo pomisle kad čuju za moj talent, na što ih asocira. Kad bih uspio snimiti reklamu, to bi značilo da imam nekog utjecaja na ljude i da sam dobio određeno priznanje za svoj talent od okoline. Ponuda još nije bilo zasad, ali nadam se da će ih biti i čekam ih - govori nam.

Za kraj nam kaže da iako okolina često misli da je njegov talent nešto prljavo i neugodno, zapravo je upravo suprotno: 'S obzirom na to da on uključuje jogu, nešto što je zapravo suprotno i čisto, čak i dobro za zdravlje, htio bih da ljudi promijene mišljenje o tome što ja mogu.