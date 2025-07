Zloglasni klaun utjerat će svima strah u kosti ove jeseni: Vraća se Pennywise u jezivoj seriji...

Iz svijeta Stephena Kinga i pod redateljskom palicom Andyja Muschiettija, tvorca filmskih uspješnica 'Ono' i 'Ono 2', uskoro stiže serija koja će publici otkriti kako je započeo teror u zloslutnom gradiću Derry. Serija nosi naziv 'IT: Welcome to Derry', a nedavno je objavljen i drugi teaser koji je izazvao veliko zanimanje na San Diego Comic-Conu.

U teaseru, koji je ubrzo nakon Comic-Cona osvanuo i online, gledatelji dobivaju prvi uvid u atmosferu serije koja će povezati poznate elemente Kingovih romana. Posebno je zanimljiv kadar u kojem vidimo autobus koji zatvorenike prevozi u zloglasni zatvor Shawshank, čime se dodatno potvrđuje da će serija širiti svijet Kingovih priča.

Radnja serije odvija se desetljećima prije događaja iz filmova 'Ono', a fokusira se na razdoblje kada zlokobna sila po prvi put stiže u Derry. Ubrzo nakon njezina dolaska, djeca počinju nestajati, a strah i paranoja se šire među stanovnicima.

Foto: YouTube screenshot

U glavnim ulogama nalaze se Taylour Paige, koja tumači mladu ženu koja se sa suprugom doselila u Derry i pokušava se priviknuti na novi život, te Bill Skarsgård koji ponovno preuzima ulogu jezivog Pennywisea. Iako se klaun pojavljuje samo nakratko u teaseru, njegova prisutnost osjeća se tijekom cijele najave.

Foto: YouTube screenshot

Uz Paige i Skarsgårda, u seriji glume i Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe i Rudy Mancuso.

Seriju su osmislili Andy i Barbara Muschietti te scenarist Jason Fuchs. Andy Muschietti, koji je režirao i nekoliko epizoda, ovom serijom dodatno razvija viziju zasnovanu na Kingovu romanu, a njegove prethodne ekranizacije zajedno su zaradile više od 1,17 milijardi dolara širom svijeta.

Foto: YouTube screenshot

IT: Welcome to Derry sastoji se od devet epizoda, a premijera je zakazana za listopad na streaming platformi HBO Max. Točan datum još nije objavljen.