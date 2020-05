Zlostavljao ga je djed, a Hrvati ga oduševili: 'Vi ste lud narod'

Britanski glumac Tim Roth, poznat po ulogama u kultnim filmovima Quentina Tarantina (57), ali i hit seriji 'Laži me', danas puni 59 godina. Rođen je 14. svibnja 1961. u londonskom Dulwichu. Kao mladić, razmišljao je da postane kipar te je jedno vrijeme pohađao prestižnu umjetničku školu.

Foto: Clemens Niehaus/DPA/PIXSELL

Kasnije se okreće glumi, kojom se počinje baviti 1982., a dosad je ostvario 50-ak uloga. Najpoznatiji je kao Gospodin Narančasti u Tarantinovom filmu 'Psi iz rezervoara'. Glumio je i u obradi filma 'Planet majmuna'. Kao redatelj snimio je film 'Ratna zona' za koji je dobio Europsku filmsku nagradu. Također, nominiran je za Oscara i Zlatni globus za sporednu ulogu u filmu 'Rob Roy' s Liamom Neesonom (67) u glavnoj ulozi.

Foto: Paolo Diletto/Milestone Media/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Što se tiče njegovog privatnog života, 1983. je s Lori Baker dobio sina Jacka (35) koji je krenuo očevim stopama te je također glumac. Roth se 1993. oženio s Nikki Butler, a par ima dva sina: Timothyja Huntera (25) i Michaela Cormaca (24). Krajem prošle godine posjetio je Lijepu Našu, a uhvatio ga je objektiv obožavateljice dok je surfao internetom na mobitelu i opuštao se uz čašu vina u zagrebačkoj Esplanadi.

Foto: Večernji list

U Hrvatsku je stigao kako bi operirao oko u zagrebačkoj Klinici Svjetlost. Oftalmolog Nikica Gabrić i njegov tim operirali su Rotha i njegovu suprugu te im ugradili najnoviju generaciju multifokalnih leća s proširenim fokusom.

Foto: Promo

Glumac je tada dao ekskluzivan intervju za 24sata.

- U metropolu sam došao prije dva dana u pratnji supruge. Već sam dolazio u vašu predivnu zemlju. Točnije, u Zagreb. Ako me pamćenje dobro služi, prvi put sam došao u Hrvatsku krajem osamdesetih. Točno godinu prije nego što je počeo rat. Snimao sam film ‘Rosencrantz & Guildenstern Are Dead’ s Garyjem Oldmanom i Richardom Dreyfussom u glavnim ulogama - ispričao nam je Tim.

Foto: Promo

Tada nije krio oduševljenje hrvatskim specijalitetima, a pohvalio je i Hrvate.

- Vi ste skroz lud narod. U pozitivnom smislu, naravno. Srdačni ste, ljubazni i jako duhoviti. Nikad nisam imao neko negativno iskustvo i sviđa mi se ta toplina kod vaših ljudi koja se ne susreće često - rekao nam je britanski glumac.

- Supruga i ja obožavamo ljetovanje, more i otoke, te svakako planiramo posjetiti vaše gradove na jadranskoj obali. Prijatelji i kolege imaju divna iskustva te su nam već dali preporuke - dodao je.

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

Inače, Roth se našao u središtu pozornosti kada je priznao da je bio zlostavljan kao dijete i svi su mislili da ga je napastovao otac jer je takav bio slučaj u filmu 'Ratna zona' koji je Tim režirao.

Foto: Dave Bedrosian/DPA/PIXSELL

- Moj otac je bio zlostavljan i ja sam bio zlostavljan. Ali nije me on zlostavljao. Mene je zlostavljao njegov zlostavljač, koji je bio njegov otac. On je bio prokleti silovatelj. Ali nitko nije progovorio o tome, nitko nije znao što da napravi. Zbog toga sam snimio 'Ratnu zonu' - objasnio je glumac.

POGLEDAJTE VIDEO: