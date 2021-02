Voditeljica Barbara Kolar (50) na HRT-u je već više od dva desetljeća. Radila je na brojnim projektima pa je gledateljima itekako poznato njezino lice s malih ekrana, a ove godine dobila je priliku voditi Doru.

Po prvi put se nalazi u toj ulozi pa je zovu debitanticom, a s njome će to glazbeno natjecanje voditi Daniela Trbović (57), Doris Pinčić (32) i Jelena Lešić koje su je već vodile.

Vodili ste razne zabavne emisije dosad, po čemu je Dora ipak posebnija?

Dora je redovito spektakl, velika glazbena svečanost, što je bez sumnje čini atraktivnom i izvođačima i gledateljima. No kako je riječ o iznimnoj priredbi koja se događa samo jedanput na godinu i redovito privlači puno pažnje, logično je da postaje predmetom želje, pa čak i prestiža, svih koji bi se mogli uključiti - tako i nas voditelja. Jako se veselim svom debitantskom nastupu - moj je davni san bio voditi Eurosong, sad sam evo bar na prvoj stepenici (smijeh).

Je li prije bilo poziva da vodite ovo glazbeno natjecanje?

Ne, nije. Mislim da te pozive nitko ne odbija, pa zacijelo bez nekoga ozbiljnog razloga ne bih ni ja.

Četiri dame vode program, sve je u znaku. Jeste li sve dogovorile, kako su tekle pripreme?

Pa žene se sve uvijek lako dogovore, zar ne? Evo, recimo, nas četiri slušamo glavnu - petu, urednicu Uršulu Tolj i sve je okej... Šalu na stranu, mislim da smo stvarno sve pripreme obavile bez nekog ozbiljnijeg stresa i komplikacija. Nadam se da će tako proći i subotnja večer - u znaku radosti i slavlja glazbe, koja je i u ovim čudnim vremena našla svoj put do opatijske pozornice.

Imate li neki ritual koji radite prije emisija, pa ćete i ovog puta?

Ako očekujete nešto tipa popiti čarobni napitak, odjenuti naopako rublje i kročiti točno određenom nogom na stage, razočarat ću vas. Potrudit ću se maksimalno pripremiti za svoj dio zadatka, potom prepustiti profesionalcima da me lijepo odjenu i našminkaju i sigurno s nestrpljenjem čekati taktove uvodne špice.

U 2020. smo gledali show “Zvijezde pjevaju” u kojima ste nosili divne kreacije. Možete li nam reći što nas očekuje sada na Dori? Hoćete li se i presvlačiti u neku drugu kombinaciju kao što su Zlata i Doris prošle godine činile?

Stilistica Nataša Svekler svojom nam je profesionalnom vještinom i silnom ljubavlju prema lijepoj odjeći i u sezoni u kojoj trgovinama dominiraju trenirke uspjela odabrati komade koji su sigurno dovoljno atraktivni da nikome neće smetati što smo cijelu večer u istom. Kreacije su moderne, neće nas sputavati u poslu, a odlično izgledaju i pojedinačno, i u paru, i u kvartetu.

Gledatelji vole pratiti “Kod nas doma”, a osim tema koje obrađujete, dotaknu se i stajlinga. Smeta li vam to što se na ženama često komentira svaki detalj, šminka, odjeća...?

Pametno je ne gubiti živce na stvari koje ne možeš promijeniti. Hvala na pitanju, ide mi sve bolje, (smijeh)… Ne znam što se dogodilo sa starom izrekom da se o ukusima ne raspravlja, ali većina onih koji se gorljivo obračunavaju s nečijim izgledom zaboravlja da postoje i mišljenja dijametralno suprotna njihovima. I da ona nisu ništa manje vrijedna.

Ovih tjedana mnogo žena diglo je glas protiv zlostavljača zahvaljujući glumicama iz Srbije koje su sve to pokrenule. U tom kontekstu spominjao se i HRT, ali je ravnatelj Bačić rekao da tvrdnje kolegice o seksualnom uznemiravanju na račun ravnatelja poslovanja HRT-a nisu osnovana. Kakva su vaša iskustva (općenito u životu) po pitanju fizičkog, psihičkog, seksualnog zlostavljanja?

Vrlo šarolika - u rasponu od nazovišaljivih seksualnih aluzija na dnevnoj bazi, preko otvorenih poziva na ‘akciju’ od tipova za koje se stvarno pitaš otkud ideja, do suputničkih šlatanja u tramvaju. Srećom, poslovne ucjene nisam doživjela.

Iako nikad niste bili prekomjerne težine, vaši fanovi brzo su primijetili da ste stesali liniju? Ima li neke posebne tajne, režima ili ste se jednostavno posvetili zdravom načinu življenja?

Ima nešto u onome da se stvari dogode kad se prestaneš opsesivno truditi oko njih. Znala sam mjesecima paziti na svaki zalogaj i ne izgubiti ni grama i to me frustriralo. Kad mi se igrom slučaja fokus živciranja prebacio na nešto drugo, apetit me napustio, a hodanje prirodom smirivalo. S vremenom su rezultati - ili posljedice, kako već na to gledali - postali vidljivi. Eto, nije baš neka dijeta za preporučiti. Tim više što doista ne mislim da je vitkost istoznačna s ljepotom, a za sreću nije ni nužna niti joj je jamstvo.

Osim na televiziji radite i na radiju. Što vas “vuče” jednom, a što drugome mediju?

Mediji općenito imaju zavodljivu moć i brzo te pretvore u ovisnika. Radio je brži, jednostavniji, otvoreniji i predstavlja mi iznimno dragocjenu svakodnevnu rutinu. Kako na Gold FM-u sviramo glazbu kakvu i privatno volim, posao mi je baš uživancija. Televizija je kompleksnija, ništa ne ovisi samo o tebi, zahtijeva koncentraciju na puno više različitih faktora i potpuno te zaokupi. Taj balans između ‘sam svoj majstor’ i timskog rada, kao i onaj prividne nevidljivosti i kontrolirane eksponiranosti, čini me trajno zaljubljenom u ono što radim.

Vašeg psića obožavaju na društvenim mrežama, ide li s vama u Opatiju ili će ostati bližnjima na čuvanje?

Moja šarmerica ostaje u Zagrebu. Ne bih imala vremena baviti se njome, a to joj sigurno ne bi bilo drago. Lola je savršeno društvo za kilometarske šetnje kad je sunčano i toplo jer onda može uživati u svojoj omiljenoj aktivnosti - lovu na guštere. Kišu ne podnosi.Možda zato što svog oca Engleza, kako to već često u psećem svijetu biva, nije imala priliku upoznati, pa čim vidi da uzimam kišobran preplavi ju tuga. A sigurna sam i da joj promočeni izgled vrijeđa taštinu.

Diplomirana ste veterinarka. Bude li vam ikad žao što ne radite u struci?

Ne baš. Fakultet sam odabrala s razlogom i nisam požalila što sam ga završila, no stojim i iza odluke da mi profesionalni život ode u nekom drugom smjeru. Osim toga, volim da me životinje vole, a vjerujem da sam im ovako draža - kad imaš kutu i mirišeš na lijekove nisu baš sve oduševljene.

Kako je korona utjecala na vaš život u 2020., a i u ovoj godini? Jeste li imali nekih planova/putovanja koja su odgođena?

Sumnjam da postoji puno ljudi koji nisu morali mijenjati svoj život i planove te se u hodu prilagoditi novonastaloj situaciji. Ni ja nisam iznimka - propao mi je niz poslova, putovanja, proslava. Ali još smo tu, pa valjda vrijedi ona “što te ne uništi ojača te”. Treba živjeti u sadašnjem trenutku, od žalopojki i stalnog osvrtanja na ono što je moglo biti nikakve koristi.





Kako očuvati mentalno zdravlje u ovim vremenima? Što vas opušta?

Često kažem kako me se ne smije ostaviti da sjedim i mislim jer tako nikad ništa dobro ne smislim. Naravno da nisam zagovornik neuporabe mozga već hoću reći da čovjek mora imati nešto čime će ga odvratiti od toga da do iznemoglosti vrti informacije koje nas frustriraju. Neka fizička aktivnost koja kvalitetno iscrpljuje s jedne plus nešto kreativno i relaksirajuće s druge strane - ja volim enigmatiku i logičke zadatke, kuhanje, dobar triler - na papiru i ekranu, crtanje, puzzle… A znanstveno je dokazano da ni obično maženje psa ne treba podcijeniti!





Imate li nekih neostvarenih želja?

Mislim da čak i ljudi svjesni da su potrošili svoje zemaljsko vrijeme planiraju barem prevariti sudbinu u posljednji tren. Tako da bih se jako zabrinula za sebe kad od budućnosti ništa ne bih očekivala. Dok imaš materijala da svaku ostvarenu želju nadomjestiš nekom novom dobro je. Čovjek mora sanjati i nadati se, ali i prihvatiti kako je sreća ipak susret pripreme i prilike pa joj u tome i aktivno pomoći.