Dok najveći dio zapadnog svijeta glumicu Leah Remini najviše pamti po jednoj od dvije glavne uloge u 207 epizoda serije 'King of Queens', vođe Scijentološke crkve već pet godina je pamte kao jednog od svojih bivših članova koji su im napravili najviše problema. 50-godišnja Remini slovi za najglasnijeg zviždača koji je pobjegao iz Scijentološke crkve, 2015. je svoje spašavanje opisala u knjizi, a otada snima dokuseriju 'Leah Remini: Scientology and the Aftermath' zbog koje joj masovno prijete tužbama, jer u njoj iznosi na vidjelo horor priče ljudi koji su, kao i ona, napustili tu organizaciju. U trećoj sezoni, kazala je Remini za Daily Beast, njen suvoditelj bit će Mike Rinder, bivši direktor u toj sekti, koji je bio zadužen za bratovštinu Sea Org koju se nerijetko naziva i 'paramilitarnim krilom' te sekte.

- Ni sama ne znam kolikim odštetnim zahtjevima su nam prijetili za ovu sezonu. Prijetnje tužbama dobivali smo i od ljudi koji se neće pojaviti u seriji - smijala se dok je pričala. Stvar inače nije za smijati se. Organizacija je vrlo bogata i vrlo moćna. Riječ je o milijardi dolara godišnje samo od donacija članova. Njen najveći uspjeh bio je kada su je porezne vlasti SAD-a prihvatile kao vjersku zajednicu, iako će mnogi reći da ona to uopće nije po svojoj prirodi, a neki pak da je priznanje uslijedilo nakon što niza slučajeva s maltretiranjem i prijetnjama članovima nadležne agencije koja je o tome odlučivala.

- Scijentolozi plaćaju zato što su im rekli da time spašavaju planet, da smanjuju kriminal, sprečavaju da ljudi koriste droge. Oni zato daju novac, kao što sam i ja davala, smatrajući da će scijentologija promijeniti svijet na bolje. Voljela bih da je to istina - pričala je. Njen slučaj bio je za šefove sekte posebno gadan udarac. Članica je bila još od 1979., od dobi od devet godina kad joj je majka prešla s katoličanstva na scijentologiju i za sobom povukla i svoju kćer. U dobi od 35 još uvijek je znala javno braniti sektu, da bi u ljeto 2013. burno otišla. Razloga je bilo mnoštvo; zabrane članovima da preispituju odluke vođe Davida Miscavigea, optužbe da je čovjek užasno korumpiran, primjeri mučenja članova reda Sea Org, pravilo 'isključivanja' onih koji su se ogriješili ili koji su napustili sektu, a koja znači da svi članovi sekte, čak i obitelj tih ljudi, moraju prekinuti sve odnose s njima.

Rinder je već ranije izjavljivao da je Remini u probleme u sekti upala još 2006. kada je na vjenčanju Toma Cruisea, također vrlo visokog člana sekte i Miscavigeovog prijatelja, i Katie Holmes stala ispitivati zašto nije došla i Miscavigeova supruga. Bio je to težak prekršaj u sekti, podvrgnuli su je godinama ispitivanja i 'modifikacije mišljenja', ljudi iz sekte oko nje pisali su izvještaje i o njoj i o njenoj obitelji i slali ih vrhu Scijentološke crkve. U kolovozu 2013. prijavila je policiji Los Angelesa da je Shelly Miscavige, supruga vođe sekte, nestala, jer je u javnosti nisu vidjeli još od 2007. Rinder je, pak, ne jednom javno rekao da mu je Remini neopisivo pomogla i bila puna razumijevanja i suosjećanja kada se sam trgao iz željeznog stiska organizacije. Sada je Remini ispričala za Daily beast da na Cruiseovom vjenčanju iz 2006. nije bio problem samo to što je imala 'dugu jezičinu' oko toga što nigdje nije bilo za vidjeti Shelly Miscavige, nego i to što su je crkveni šefovi pokušali udaljiti od Jennifer Lopez, njene prijateljice.

- Pretpostavljam da su to htjeli zato kako bi nju uvukli u scijentologiju, a ja sam im se možda našla na putu - objasnila je Remini koja je za Lopez rekla da je od prve prozrela prirodu tog kulta.

- Ja je nisam spasila od ničega. Jennifer je vrlo odlučna žena, posvećena duhovnosti. Ona je katolkinja, to je uvijek bila, a njen otac je vrlo indoktrinirani scijentolog, i to već dugo. Dostigao je tajne razine scijentologije. No, Jennifer sama donosi vlastite odluke - kazala je Remini.

Ona je otkrila i da Jennifer Lopez nije ustuknula pred nikakvim pokušajima izoliranja od svoje prijateljice i da je bila uz nju cijelo vrijeme kako je Remini prolazila kroz pritisak onoga tko odlazi iz Scijentološke crkve. Sekta danas u njoj ima vrlo neugodnog svjedoka koji zna što se događa unutra. Remini raskrinkava navodne humanitarne akcije Scijentološke crkve kao puku propagandu za koju vođe smatraju da valja platiti, recimo, kroz kakvu humanitarnu akciju.

- Oni imaju politiku koju zovu 'slika u javnosti', koja kaže da se moraju podrediti 'pravim' organizacijama i 'raditi na njihovom osiguravanju'. Oni stoga osiguravaju policijske odjele tako što im plaćaju velike količine novca za posao izvan radnog vremena, vole ih bombardirati nagradama, a i vidjet ćete detektive i policajce u uniformama kako drže govore o krijumčarenju ljudima u Scientology celebrity centru. Tamo je jedan od kapetana, u policiji LA, Cory Palka, koji je vrlo podređen scijentološkom centru. Kada sam otišla u Losangeleški odjel policije za Hollywood, tamo je bila slika vrlo poznatog scijentološkog glumca Michaela Pene, uokvirena u jednom od ureda. Dok sam bila tamo, vidjela sam da Palka ima pismo iz Celebrity Centera i poklon, sve skupa pozivnicu za njega i njegovu suprugu u tamošnji Renaissance Restaurant - pričala je.

Ona je doista vrlo neugodan svjedok o stvarima koje se događaju u Scijentološkoj crkvi. Prije tri godine podigla je veliku buru kada je izjavila da su Will Smith i njegova supruga Jada Pinkett Smith također bili scijentolozi, oko čega im nije pravila probleme, ali jest oko toga da su baš njih dvoje u centru sekte u Los Angelesu osnovali scijentološku školu, praktično scijentološki vjeronauk za indoktrinaciju djece članova tog kulta, i držali im nastavu. Remini ima vrlo snažne osobne motive za progovarati o kultu, te jako suosjeća s ljudima koji žele pričati o zatočavanju, otmicama, silovanjima, ubojstvima u Scijentološkoj crkvi, o totalnom nadzoru, maltretiranju lezbijki i gejeva. U Hollywoodu je javna tajna da je baš vrhuška tog kulta dogovorila brak Toma Cruisea i Katie Holmes. Remini se iz kliješta kulta izvukla, navodno, tek nakon što je platila 300.000 dolara. Zbog toga što je Scijentološka crkva maltretirala Nicole Kidman, Cruise se u prvo vrijeme, od 1992. do 2001., Miscavigeu prvo sve rjeđe javljao na telefon, da bi sasvim prekinuo kontakte s njim. A ovaj je zbog toga poludio od bijesa. Njegovi bivši suradnici opisuju ga, naime, kao čovjeka koji svoje podređene jezivo zlostavlja, koji se na njih u pravilu izdire, komunicira isključivo tako da im govori da su neuspješni, luzeri, ljudske nule i traži da ga tretiraju praktično kao proroka, što ovi i čine. Jedan od zviždača je naveo da ga je Miscavige oko 50 puta i fizički napadao, te da je crkva po Miscavigeovom nalogu 'preodgajala' djecu Nicole Kidman i Curisea kako bi prestala voljeti majku. Marthy Rathbun, čovjek koji je nekoć bio prvi pomoćnik Miscavigea, čak je napisao knjigu u kojoj iznosi podatke o logorima kulta u koje trpaju neposlušne članove.