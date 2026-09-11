Znamo ga kao Lukea iz serije 'Gilmorice', no prije glume imao je potpuno drugačiju karijeru

Scott Patterson rođen je 11. rujna 1958. godine u Philadelphiji, a odrastao je u Haddonfieldu u New Jerseyju. Njegov profesionalni put prilično je neuobičajen za holivudskog glumca jer je, prije nego što se posvetio glumi, godinama gradio ozbiljnu sportsku karijeru. Patterson je završio srednju školu Haddonfield Memorial 1977. godine, nakon čega je pohađao Sveučilište Rutgers i studirao komparativnu književnost. Fakultetsko obrazovanje ipak nije završio jer mu se otvorila prilika za profesionalnu karijeru u bejzbolu. Kao bacač proveo je sedam godina u američkim nižim profesionalnim ligama, od 1980. do 1986., te stigao sve do razine Triple-A, najviše razine nižih liga neposredno ispod Major League Baseballa.

Njegova profesionalna bejzbolska priča počela je 1980., kada su ga Atlanta Braves izabrali kao 12. igrača u prvom krugu sekundarnog drafta. Prvu profesionalnu sezonu proveo je u momčadi Anderson Braves. Već sljedeće godine privukao je pozornost odličnim rezultatima. Kao početni bacač ostvario je 13 uzastopnih pobjeda igrajući za Durham i Savannah te postavio rekord organizacije Bravesa po broju uzastopnih pobjeda na početku sezone. Dvaput je proglašen najboljim bacačem mjeseca u sustavu Bravesa.

U travnju 1982. Atlanta ga je razmijenila u New York Yankeese u poslu kojim je Bob Watson otišao u suprotnom smjeru. Patterson se 1983. našao i na glavnom rosteru Yankeesa, premda nikada nije zaigrao u utakmici Major League Baseballa. Nastavio je nastupati u njihovim razvojnim momčadima, a 1986. bio je All-Star i za Double-A Albany-Colonie Yankees i za Triple-A Columbus Clippers. Tijekom godina provedenih u organizaciji Yankeesa osvajao je i priznanja za najboljeg bacača mjeseca i tjedna.

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Njegovo bejzbolsko iskustvo nije bilo ograničeno samo na SAD. Igrao je i u portorikanskoj zimskoj ligi za Lobos de Arecibo, kao i u Dominikanskoj Republici. Krajem 1986. potpisao je ugovor s Albuquerque Dukesima, tadašnjom razvojnom momčadi Los Angeles Dodgersa, ali do nastupa u najvišem rangu američkog profesionalnog bejzbola ipak nije stigao.

Nakon završetka sportske karijere Patterson se usmjerio prema glumi. Usavršavao se u glumačkom okruženju Actors Studija, gdje se susretao s radom poznatih filmskih i kazališnih umjetnika. Filmski debi ostvario je početkom devedesetih, a tijekom tog desetljeća postupno je gradio karijeru u filmovima i televizijskim serijama. Pojavio se u filmovima "Little Big League" i "Three Wishes", a poslije i u naslovima poput "Her Best Move", "Boys of Abu Ghraib" i "Other People's Children".

Prije uloge koja ga je proslavila, Patterson je ostvario niz televizijskih gostovanja. Pojavio se, među ostalim, u kultnom "Seinfeldu", gdje njegov lik završava na Elaineinu popisu muškaraca koje smatra "spongeworthy", te u seriji "Will & Grace". Nastupao je i u serijama "It's Like, You Know...", "Fired Up", "Arli$$" i "Get Real". Takve su mu uloge postupno osigurale veću prepoznatljivost, no pravi proboj dogodio se 2000. godine.

Tada je dobio ulogu Lukea Danesa u seriji "Gilmorice", koja je postala jedna od najprepoznatljivijih televizijskih serija početka 21. stoljeća. Luke je vlasnik zalogajnice u izmišljenom gradiću Stars Hollow, poznat po kariranim košuljama, bejzbolskoj kapi okrenutoj unatrag, pomalo mrzovoljnom ponašanju i istodobno izrazitoj odanosti ljudima do kojih mu je stalo. Posebno važan dio serije čini njegov dugogodišnji, složen ljubavni odnos s Lorelai Gilmore, koju glumi Lauren Graham.

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Patterson je Lukea glumio tijekom svih sedam sezona izvorne serije, od 2000. do 2007. godine. Lik je tijekom godina prerastao početnu ulogu lokalnog vlasnika zalogajnice i postao jedan od središnjih likova priče. Kemija između Lukea i Lorelai te njihova dugotrajna romantična priča postali su jedan od zaštitnih znakova "Gilmorica", a Patterson je upravo zahvaljujući toj ulozi stekao međunarodnu popularnost.

Nakon završetka serije nastavio je raditi na televiziji. Imao je jednu od glavnih uloga u humorističnoj seriji "Aliens in America", u kojoj je glumio Garyja Tolchucka. U isto vrijeme okušao se i u znatno mračnijem žanru. U horor-filmu "Saw IV" iz 2007. pojavio se kao agent FBI-ja Peter Strahm, a ulogu je ponovio u nastavku "Saw V" iz 2008. godine.

Početkom sljedećeg desetljeća dobio je jednu od glavnih uloga u NBC-jevoj znanstvenofantastičnoj dramskoj seriji "The Event". Obožavatelje "Gilmorica" posebno je razveselila 2016. godina, kada se Patterson vratio ulozi Lukea Danesa u Netflixovoj miniseriji "Gilmore Girls: A Year in the Life". Nastavak je okupio većinu glavne glumačke postave originalne serije i sastojao se od četiri dugometražne epizode, od kojih je svaka bila posvećena jednom godišnjem dobu.

Patterson je tijekom karijere radio i kao glasovni glumac, a novo značajno televizijsko poglavlje njegove karijere započelo je 2023. godine serijom "Sullivan's Crossing". Patterson u njoj glumi Harryja "Sullyja" Sullivana, oca glavne junakinje Maggie Sullivan.

Privatno, Patterson je u braku s Kristine Saryan od 2014. godine, kada su dobili i sina, a s obitelji živi u Los Angelesu.