SLAVI ROĐENDAN

Znamo ga zahvaljujući slavnoj seriji, a skoro je odabrao potpuno drugačiju karijeru

Piše Đurđica Sarjanović,
Foto: Britta Pedersen/DPA

Jason Segel najpoznatiji je po ulozi u hit seriji "Kako sam upoznato vašu majku", a prije glume bavio se košarkom u kojoj je bio izrazito uspješan. Danas slavi 46. rođendan.

Američki glumac Jason Segel odrastao je u poznatom kvartu Pacific Palisades u Kaliforniji. U srednjoj školi uspjehe je nizao u košarci. Zahvaljujući svojoj visini (1.93 m) na početku srednje škole pridružio se lokalnom timu, s kojim je na kraju osvojio nekoliko državnih prvenstava. Iako mu se smiješila daljnja karijere u tom sportu, Segel se odlučio za glumu. 

Krajem 90-ih godina pojavio se u seriji "Freaks and Geeks", u kojoj je radio i glazbu za lik koji je utjelovio. Nastavio je glumiti u nekoliko serija poput "CSI"-a, a od 2005. je glumio Marshalla Eriksena u "Kako sam upoznao vašu majku". Glumac je govorio kako želi nastaviti s projektima, no kolege su ga uspjele nagovoriti da ostane do završetka serije. 

Foto: DANIEL COLE/REUTERS

Otkako je počeo glumiti gradio je i filmsku karijeru. Na velikom je platnu debitirao 1998. u filmu "Can't Hardly Wait", a pojavio se i u hitu "Knocked Up" zahvaljujući prethodnoj suradnji s producentom Juddom Apatowom. S njim je radio i na uspješnici "Forgetting Sarah Marshall", filmu za koji je uz Apatowa pisao scenarij. Segel je glumio i uz Cameron Diaz u naslovu "Bad Teacher". Pisao je scenarije za filmove o Muppetima te je još ranije rekao kako je veliki obožavatelj toga projekta.

Slavni glumac je 2013. otkrio da radi na seriji knjiga koju je započeo kada mu je bila 21 godina. Surađivao je s Kristen Miller, a pisanje mu je oduvijek bila velika strast te je komentirao da je  znao kako će imati posao vezan za taj hobi.

Jason Segel je godinama bio u vezi s kolegicom iz serije "Freaks and Geeks", Lindom Cardelini. Nakon prekida kratko je ljubio Michelle Williams, a kada je i ta veza propala prohodao je s fotografkinjom Alexis Mixter. Protekle tri godine u vezi je s plesačicom Taylor Swift, Kaylom Randomski, koja je lani otkrila da su se zaručili.

