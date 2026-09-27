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POZNATA PJEVAČICA

Znaš li tko sam? Dujmić ju zvao u Nove fosile, a mama je odbila

Piše Dora Pek,
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Znaš li tko sam? Dujmić ju zvao u Nove fosile, a mama je odbila
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Foto: Instagram
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Kao djevojčica bila je sramežljiva, ali zaljubljena u glazbu. Tek u srednjoj školi, kad se oslobodila sramežljivosti, počela se baviti pjevanjem i otkrila svoj pravi talent

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Požegu pamtim po odrastanju i srednjoj školi. Za razliku od danas, bila je urbani gradić, prepun kvalitetnih sadržaja, rokerske i pankerske ekipe koju nikad neću zaboraviti, govorila je svojedobno Ivana Kindl (48).

Poznati pjevač Znaš li tko sam? Brkove à la Mišo obrijao je zbog benda, a u 58. godini je dobio kćer...
Znaš li tko sam? Brkove à la Mišo obrijao je zbog benda, a u 58. godini je dobio kćer...

Kao djevojčica bila je sramežljiva, ali zaljubljena u glazbu. Tek u srednjoj školi, kad se oslobodila sramežljivosti, počela se baviti pjevanjem i otkrila svoj pravi talent. Nastupala je na lokalnim natjecanjima poput 'Zlatni glas, zlatne doline' i u emisijama 'Turbo Limach Show' i 'Pljesak molim'.

- Imala sam tad 17, prešla sam dopušteni prag za natjecanje, koji je bio 16 godina. No jako sam se svidjela Cmrku, kojemu je bilo žao da se za mene ne čuje, pa je odlučio da nastupim kao posebna gošća u finalu. Bilo je to predivno iskustvo - prisjetila se ranije 'Turbo Limach Showa'.

Foto: Instagram

Rajko Dujmić joj je nakon tog ponudio mjesto pjevačice Novih fosila, ali njezina mama je željela da završi školu. U Osijeku je 1997. upisala pravo. Pjevala je s bendom Živi zid, a zatim se preselila u Zagreb i pridružila bendu Funky town. Nakon izlaska iz benda upoznala je producenta Baby Dooksa, a 2002. godine izdala je album 'Trenutak istine' i postala prva hrvatska r’n’b pjevačica.

Zagreb: 73. Zagrebački festival
Zagreb: 73. Zagrebački festival | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

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