Znaš li tko sam? 'Govorili su mi da ću si uništiti karijeru zbog humora, ali to se nije dogodilo!'

Uvijek sam negdje nastupao, pjevao sam kod frizera kad je mama išla na trajnu, kod zubara... Znao sam da ću biti u showbusinessu, samo nisam znao u kojem obliku. Mislio sam da ću pjevati, ali ništa od toga. Doslovno se bavim 'entertainmentom', govorio nam je u srpnju.

Od dječaka s mikrofonom, kako se zamišljao u djetinjstvu, prošao je "sito i rešeto". S 11 godina pobijedio je u "Turbo Limach Showu", no oduvijek ga je pratila stigma da u nečemu neće uspjeti. Bio je nedovoljno dobar gdje god se pojavio, ali nikad nije odustao.

Foto: privatna arhiva

- Počeo sam na radiju, a onda sam došao na tadašnji Obiteljski, gdje su mi dali da budem producent, ali ne i voditelj. Čuo sam čak i kako su pogrdno komentirali moj glas. U eteru sam radio samo ono što drugi nisu htjeli raditi, i to besplatno. Ali sam se dokazao, rekao je Dalibor Petko.

Arsen Dedić, Mladen Grdović, Željko Bebek... Nema zvijezde koja nije došla u njegov "Dalibor Petko Show", a skečevima koje je počeo objavljivati u doba korone osvojio je i Kylie Minogue.

- Dok su drugi u dućanu u koroni kupovali kruh, mlijeko..., ja sam kupovao celofan, ali uzeo sam još nešto da ne bude samo to (smijeh). Odlučio sam objaviti. Prošlo fenomenalno. U početku su me neki zvali da me pitaju što radim, da ću si uništiti karijeru sa smiješnim skečevima - prisjetio se prve transformacije u pjevačicu Jelenu Karleušu.