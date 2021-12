Među projektima Ksenije Urličić (81), onima koji su ostavili itekakav trag, je i emisija “Sedma noć”. Pokrenula ju je 90-ih, bila je i ostala sinonim zabave s rekordnom gledanošću. S Ljudevitom Grgurićem Grgom sve je radila sama; od početne ideje, špice, glazbe, scenarija.

To je bila prva velika emisija koja je u ratno vrijeme izišla iz studija. Bili su, primjerice, na stadionu u Osijeku, a unatoč fijukanju metaka, oslobodila se, govori, snaga, prkos Slavonije, i stadion je bio dupkom pun. U redakciju Zabavnog programa ušla je 90-ih, no i kad je 1985. uređivala “Kritičnu točku”, uvijek je ubacivala estradne priče, i to je dalo šarm emisiji.

U njezino su vrijeme na Eurosongu visoka mjesta naših izvođača bila normalna stvar. Vodila se osobnim izborom, koji je uspješno nametala ostalima. S HRT-a je, unatoč neprijepornim zaslugama, otišla s gorčinom.

Nudili su joj mjesto savjetnice, što je odbila. Osjećala je da su svi željeli njezin odlazak. Danas svi plaču za njom.

- Kod nas ti sve mogu oprostiti osim uspjeha. Tek kad sam otišla, odjednom su se mediji stišali, počeli sasvim suprotno govoriti, pisati o meni. Kao da su tek tada shvatili da sam radila dobro. Ni danas nema pjevača koji mi ne kaže: ‘Falite nam, zašto se ne vratite?’ - kaže.