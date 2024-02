Znaš li tko sam? Kao curica se tukla s dečkima na ulici: Sad je dama koja puni arene u regiji

Plesala je balet, a cijelo djetinjstvo je vjerovala da će postati pjevačica Magazina. Želje su joj se itekako ostvarile jer je 10 godina stvarala hitove sa kultnom splitskom grupom, a danas u solo karijeri vlada estradnim nebom. Jelena Rozga (46) sinonim je pozitivne energije i elegancije, a kao djevojčica je bila pravi mangup.

- Još se živo sjećam svađe s prijateljem Androm i nadam se da se neće ljutiti kad ovo pročita. Naime, on je mene gurnuo i ja sam baš pošteno pala na tlo, a kada sam se ustala toliko sam se bijesno zatrčala prema njemu da se on od straha popeo na drvo ispred svoje kuće. Danima nije dolazio kod nas pa me mama pitala: 'Jelena, a gdje je Andro?' I kako sam ja ostala šutjeti, ona je shvatila da nešto ne štima - prisjetila se Jelena jednom prilikom za Večernji list.

Foto: Privatni album

Majka Marija i otac Ante nisu mogli izaći na kraj s njenim nemirnim duhom pa su je upisali na klasični balet. Uspješno je 'hodala na prstima', a srednju baletnu školu i opću gimnaziju pohađala je u Zagrebu. Tad je imala priliku nastupiti u čuvenom 'Labuđem jezeru', kao i u 'Orašaru' i 'Trnoružici'.

Za vrijeme srednje škole dobila je poziv u milansku Scalu, ali je roditelji nisu htjeli pustiti u toj dobi. Profesori su joj predviđali sjajnu baletnu karijeru, a Jelena je znala trenirati i po sedam sati dnevno.

Foto: 24sata

Uz balet, jako je voljela pjevanje, a omiljeni su joj bili grupa Magazin i Ljiljana Nikolovska. Odrastala je i uz hitove Novih fosila, a pjevala bi sama, dok je nitko ne gleda. Rozga je bila i članica KUD Mozaik legendarne Lepe Smoje.

Jelena je baletne papučice ostavila je s nepunih 19 godina kad je njena majka u novinama pročitala da Tonči Huljić traži novu pjevačicu za svoju grupu. Tata-mata estrade je bio oduševljen, nije ni poslušao Rozgu, već mu se odmah svidjelo njezino prezime.

Danas se Rozga može pohvaliti rasprodanim arenama diljem regije, u Zagrebu, Beogradu, Skoplju i drugim gradovima, a već idućeg petka čeka ju zadarski Višnjik.

Foto: Live Production

Povijest je ispisala kad je 2011. postala prva žena koja je rasprodala splitsku Spaladium arenu. Iste godine dobila je i Porin za 'hit godine' s pjesmom Bižuterija, a tad joj gotovo nitko od kolega s estrade nije pružio ruku, već su je gledali 'ispod oka'.