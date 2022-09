Znaš li tko sam? Naša glumica je s 15 vodila dječji festival, a danas predaje na Akademiji

Veliki odjek imala je njezina Julija iz serije "Drugo ime ljubavi".

- To sjedneš u taksi, uđeš u trgovinu i svi komentiraju. Bila je izrazito zločest lik, ali to je veliki gušt za igrati, to daje glumcu puno da se razmaše i to mi je jedan od dražih likova recimo - rekla je Vlasta Ramljak.

Pamtimo je kao Maru iz ‘Ponosa Ratkajevih’, a igrala je i u “Zabranjenoj ljubavi”, “Običnim ljudima”, “Larinu izboru”, “Dolini sunca”. Sad je gledamo u “Kumovima”, kao Danicu Turudić. U matičnoj kući, zagrebačkom HNK, ima lepezu likova, sjajnih predstava kojima se može pohvaliti.

Nedavno je “Genijalnu prijateljicu” igrala u Dubrovniku i s cijelim je ansamblom dobila ovacija. Sa samo 15 godina vodila je dječji festival. U mladosti joj je veliki uzor bila Gita Šerman Kopljar, mama Saše Kopljara, a već na prvoj godini Akademije Ružica Lorković, kasnije i Neva Roščić i Tonko Lonza.

Franji Majetiću prilazila je s puno poštovanja, kao uostalom, svakome starijem kolegi. Uz sve poslove koje radi, snimanja i igranje u HNK, stiže i predavati na Akademiji u Osijeku.

Najčitaniji članci