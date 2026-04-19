Znaš li tko sam? Nije htjela biti glumica, a traumu je skrivala

Dijete sam Novog Zagreba, iz Savskoga gaja, prvog naselja koje je ondje nastalo. Puno sam se bavila sportom i družila s kvartovskom ekipom. Vozili smo bicikl, igrali lanca-probijanca, graničara.... Pamtim osjećaj slobode i kreativnosti, rekla nam je Sanja Vejnović, koja će 8. kolovoza proslaviti 65 godina.

Uz oca Stojana, koji je bio sudac, naučila je što znači disciplina, a uz majku Mariju usvojila je strast prema kuhanju pa ne čudi što je izdala nekoliko kuharica. Mlađa sestra je zbog zdravstvenih problema boravila u maminu rodnom Dubrovniku, a bez nje je ostala 2022. Prije dvije godine obilježila je pola stoljeća karijere.

Foto: PROMO

- Branko Ivanda je došao u moju školu za balet i ritmiku, tražio je djevojčicu koja je trebala plesati balet. Uočio me i pozvao na audiciju. Kako je Ivanda rekao, bila sam talentirani naturščik. Nisam tad maštala da ću biti glumica - rekla nam je.

Nakon tog 'Prijekog suda' uloge su se nizale. Mnogi je pamte po ulozi Anđe u filmu 'Banović Strahinja', Ruženjke Hrabalove u 'Varljivom letu '68.' te Slave Raškaj u '100 minuta slave', a trenutačno je gledamo u 'Divljim pčelama' na RTL-u. Jedna od najljepših glumica na svijetu iznad 40 godina, prema IMDb-u, na putu do uspjeha nailazila je na strahote.

Kad je imala 20, kolega ju je seksualno uznemiravao. 'Rekla sam da ću vikati i izgurala sam ga iz sobe', progovorila je o tome 2021. u RTL Direktu. U braku sa snimateljem Goranom Mećavom dobila je sina Andreja i kćer Martu.