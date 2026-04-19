POPULARNA GLUMICA

Piše Jasmina Bauman,
Znaš li tko sam? Nije htjela biti glumica, a traumu je skrivala
Uz oca Stojana, koji je bio sudac, naučila je što znači disciplina, a uz majku Mariju usvojila je strast prema kuhanju pa ne čudi što je izdala nekoliko kuharica

Admiral

Dijete sam Novog Zagreba, iz Savskoga gaja, prvog naselja koje je ondje nastalo. Puno sam se bavila sportom i družila s kvartovskom ekipom. Vozili smo bicikl, igrali lanca-probijanca, graničara.... Pamtim osjećaj slobode i kreativnosti, rekla nam je Sanja Vejnović, koja će 8. kolovoza proslaviti 65 godina.

Znaš li tko sam? 'Ja na mjestu Željke Fattorini i Olivera Mlakara?! Ni na kraj pameti'

Uz oca Stojana, koji je bio sudac, naučila je što znači disciplina, a uz majku Mariju usvojila je strast prema kuhanju pa ne čudi što je izdala nekoliko kuharica. Mlađa sestra je zbog zdravstvenih problema boravila u maminu rodnom Dubrovniku, a bez nje je ostala 2022. Prije dvije godine obilježila je pola stoljeća karijere.

- Branko Ivanda je došao u moju školu za balet i ritmiku, tražio je djevojčicu koja je trebala plesati balet. Uočio me i pozvao na audiciju. Kako je Ivanda rekao, bila sam talentirani naturščik. Nisam tad maštala da ću biti glumica - rekla nam je.

Nakon tog 'Prijekog suda' uloge su se nizale. Mnogi je pamte po ulozi Anđe u filmu 'Banović Strahinja', Ruženjke Hrabalove u 'Varljivom letu '68.' te Slave Raškaj u '100 minuta slave', a trenutačno je gledamo u 'Divljim pčelama' na RTL-u. Jedna od najljepših glumica na svijetu iznad 40 godina, prema IMDb-u, na putu do uspjeha nailazila je na strahote.

Kad je imala 20, kolega ju je seksualno uznemiravao. 'Rekla sam da ću vikati i izgurala sam ga iz sobe', progovorila je o tome 2021. u RTL Direktu. U braku sa snimateljem Goranom Mećavom dobila je sina Andreja i kćer Martu.

Zagreb: Glumica Sanja Vejnović | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

SJEĆATE GA SE?

