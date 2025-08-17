Znaš li tko sam? Njegovi hitovi su rasplesali mnoge, a onda se povukao i postao inovator...

Kad je kao dječak pjevao pred malenim auditorijem u rodnom Vitezu, nitko nije slutio da će mu glas i ritam jednog dana plesati po klubovima diljem regije. Glazba mu je bila prva ljubav, s pozornica je slao refrene koji su punili podije, a publika je pjevala uglas.

Foto: Facebook

Krajem sedamdesetih bio je poznat kao Senad od Bosne pa je pjevao 'Šal', 'Bol', 'Najviše me zaboli', 'Iris', 'Jasmina' i druge, a onda su stigle nesretne devedesete.

No nije gubio svoju pozitivnu energiju pa je kao Senna M, pravog imena Senad Galijašević, natjerao na ples mnoge s pjesmama kao što su 'Beba malena' i 'Tuc Tuc'.

Ipak, premda je devedesetih bio jedno od najprepoznatljivijih lica domaće dance scene, u njemu je tinjala druga strast, tehnologija. Tiho je zamijenio mikrofon lemilicom, a reflektore inženjerskim svjetlima.

Iz njegove radionice više nisu izlazili glazbeni hitovi nego vrhunska filmska oprema, kamere i rasvjeta kakvu žele i NASA i HBO. Njegov rad ovjenčan je prestižnom nagradom Emmy.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSEL

- Rasvjeta je danas moja pjesma, a sajmovi su moja nova pozornica - skromno je rekao u jednom intervjuu.

Danas je poduzetnik i inovator koji je pokazao da se san može preseliti iz pjesme u izum, ostati jednako čaroban.