Znaš li tko sam? Odmalena je imitirala i glumila, a udala se za prijatelja bivšeg supruga...

Odrasla sam u Požarevcu, u obitelji trgovaca, skromnih, poštenih i vrijednih ljudi. Kod nas se znalo što je rad, što je riječ i što je obraz. To su bile jasne koordinate od kojih se nije odstupalo. Djetinjstvo pamtim po osjećaju sigurnosti. Po stalnim rečenicama poput ‘pokupi igračke’ i ‘nemoj vikati po trgovini’, ali i po puno smijeha, igre, mašte. Bila sam dijete koje stalno nešto glumi, imitira, izmišlja, rekla je nedavno za Gloriju.

Prijamni ispit za studij glume za Anđelku Stević Žugić (41) bio je, kako je rekla, težak, emotivan i iscrpljujući. Bio je skup za živce roditelja, ali ulazak u taj svijet donio joj je rijedak osjećaj da je na svome mjestu. Ne zbog reflektora nego zbog potrebe da razumije ljude i sebe kroz njih.

Foto: Instagram

Gledatelji su je prigrlili kroz kultnu seriju 'Andrija i Anđelka', a odnedavno je gledamo i u 'Svadbi', hit-filmu redatelja i scenarista Igora Šeregija. Privatni život omiljene glumice prije tri godine privukao je pozornost javnosti. Godine 2023. udala se za Marka Žugića, nekadašnjeg prijatelja bivšeg supruga Darija Prpića. Vjenčanje su organizirali u tajnosti, u krugu najbližih, a nekoliko mjeseci kasnije dobili su kćer Čarnu.

Foto: PROMO