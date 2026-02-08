Obavijesti

POPULARNA GLUMICA

Znaš li tko sam? Odmalena je imitirala i glumila, a udala se za prijatelja bivšeg supruga...

Piše Dora Pek,
Znaš li tko sam? Odmalena je imitirala i glumila, a udala se za prijatelja bivšeg supruga...
Foto: Instagram

Prijamni ispit za studij glume bio je, kako je rekla, težak, emotivan i iscrpljujući. Bio je skup za živce roditelja, ali ulazak u taj svijet donio joj je rijedak osjećaj da je na svome mjestu

Odrasla sam u Požarevcu, u obitelji trgovaca, skromnih, poštenih i vrijednih ljudi. Kod nas se znalo što je rad, što je riječ i što je obraz. To su bile jasne koordinate od kojih se nije odstupalo. Djetinjstvo pamtim po osjećaju sigurnosti. Po stalnim rečenicama poput ‘pokupi igračke’ i ‘nemoj vikati po trgovini’, ali i po puno smijeha, igre, mašte. Bila sam dijete koje stalno nešto glumi, imitira, izmišlja, rekla je nedavno za Gloriju.

Znaš li tko sam? Odrasla je uz Josipa Broza Tita, a ozljeda je stajala baletne karijere...

Prijamni ispit za studij glume za Anđelku Stević Žugić (41) bio je, kako je rekla, težak, emotivan i iscrpljujući. Bio je skup za živce roditelja, ali ulazak u taj svijet donio joj je rijedak osjećaj da je na svome mjestu. Ne zbog reflektora nego zbog potrebe da razumije ljude i sebe kroz njih.

Foto: Instagram

Gledatelji su je prigrlili kroz kultnu seriju 'Andrija i Anđelka', a odnedavno je gledamo i u 'Svadbi', hit-filmu redatelja i scenarista Igora Šeregija. Privatni život omiljene glumice prije tri godine privukao je pozornost javnosti. Godine 2023. udala se za Marka Žugića, nekadašnjeg prijatelja bivšeg supruga Darija Prpića. Vjenčanje su organizirali u tajnosti, u krugu najbližih, a nekoliko mjeseci kasnije dobili su kćer Čarnu.

Foto: PROMO

