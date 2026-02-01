Znaš li tko sam? Odrasla je uz Josipa Broza Tita, a ozljeda je stajala baletne karijere...

Obavijesti

GLUMICA I REDATELJICA

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Instagram

Najviše je vremena s djedom provodila na Brijunima tijekom školskih praznika. Za odličan uspjeh u školi nagradio ju je papagajem Kokijem

Živjela sam na Medveščaku u istom stanu gdje i danas žive moji roditelji. Išla sam u školu pješice jer je bila doslovno iza ugla roditeljskog stana, kao i na balet. Moji roditelji su zaslužni da se, osim po genetici i poznatom prezimenu, nisam izdvajala u odnosu na drugu djecu, prisjetila se svojedobno za Gloriju.

Znaš li tko sam? Optuživali su je da previše odskače, tad ju je Arsen Dedić jedini branio...

Glumica i redateljica te unuka Josipa Broza Tita, Saša Broz (57), najviše je vremena s djedom provodila na Brijunima tijekom školskih praznika. Za odličan uspjeh u školi nagradio ju je papagajem Kokijem jer mu je obrazovanje bilo vrlo važno. Nakon baletnog školovanja u Zagrebu i Rusiji zbog ozljede je prekinula baletnu karijeru i upisala kazališnu režiju na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu.

Foto: Instagram

Nakon studija režirala je u mnogim hrvatskim kazalištima, kao i u Narodnom pozorištu u Tuzli. Bila je dugogodišnja suradnica HRT-a, gdje je radila na sinkronizaciji animiranih filmova i drugim projektima. Dvije sezone bila je ravnateljica Istarskoga narodnoga kazališta u Puli. Važan dio njezina života čini i obitelj. U braku s glumcem Rankom Zidarićem (60) dobila je kćer Saru (32), a i nakon razvoda 2000. godine ostali su u dobrim odnosima. 

Zagreb: Redateljica Saša Broz
Zagreb: Redateljica Saša Broz | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

