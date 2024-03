Znaš li tko sam? Prozvali su ga Casanovom Jugoslavije, za njim su jurile horde obožavateljica

Društvenim mrežama proširila se fotografija jednog od najpoznatijeg glazbenika na prostoru bivše Jugoslavije. Fotografija nastala u 60-im godinama prikazuje mladića kako sjedi na travi s psom. Radi se o Goranu Bregoviću (73).

Bregović je najpoznatiji kao osnivač, producent, gitarist i vođa sarajevske rock grupe Bijelo dugme. Tijekom svoje dugogodišnje karijere radio je glazbu za poznate svjetske pjevače, među kojima su Sezen Aksu, Kayah, Iggy Pop, Šaban Bajramović, George Dalaras i Cesária Évora.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL/Facebook

Prozvali su ga i Casanovom Jugoslavije. Za njim su jurile horde obožavateljica, a mnogim ženama koje su prošle kroz njegov život posvetio je pjesme. I sam je priznao da su na njega žene oduvijek bile slabe.

Foto: ILUSTRACIJA/Sanjin Strukic/PIXSELL

No, priznao je i da ne vjeruje u to da se žene zavode. U jednom intervjuu istaknuo je da smatra da su one te koje biraju.

- Muškarci samo misle, ili ih žene jednostavno ostave u tom uvjerenju, da su oni ti koji zavode - izjavio je svojedobno.