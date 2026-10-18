Znaš li tko sam? Sanjala je kazalište pa na kraju završila pred vremenskom kartom

Danas je poznajemo kao meteorologinju čije prognoze godinama prate gledatelji, no kao djevojčica nije sanjala vremenske karte, atmosferske fronte ni prognoziranje. Zanimali su je ljudi, ali i pozornica.

- Nisam bila onaj tip djeteta fasciniran životinjama, nisam skupljala Životinjsko carstvo ili slagala herbarije - ispričala je svojedobno Dunja Mazzocco Drvar (43).

Foto: Luka Stanzl/Pixsell

Umjesto toga, djetinjstvo je provela u dramskoj grupi. Voljela je daske koje život znače, a i danas je redovita posjetiteljica kazališta. Priznala je da je prilično žestoka kazališna kritičarka. Uz umjetničku crtu, imala je i onu drukčiju - voljela je matematiku i brojeve. Za njezin zaokret zaslužan je pokojni prognostičar Dražen Glasnović, prijatelj njezinih roditelja. Često je dolazio k njima na druženja, a ona je slušala kako s velikim entuzijazmom govori o svojem poslu.

Foto: Instagramž

To ju je i osvojilo pa je odlučila krenuti tim putem. Glasnović joj je kasnije bio i mentor na diplomskom radu. Voljela je i sport - godinama je igrala košarku, a kao djevojčica razmišljala je i o tenisu. Prije šest godina oprostila se od više od dva desetljeća provedenih na TV-u i sad se bavi održivim razvojem.