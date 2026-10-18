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poznata meteorologinja

Znaš li tko sam? Sanjala je kazalište pa na kraju završila pred vremenskom kartom

Piše Stela Kovačević,
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Znaš li tko sam? Sanjala je kazalište pa na kraju završila pred vremenskom kartom
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Foto: Instagramž
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Voljela je daske koje život znače, a i danas je redovita posjetiteljica kazališta. Priznala je da je prilično žestoka kazališna kritičarka

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Danas je poznajemo kao meteorologinju čije prognoze godinama prate gledatelji, no kao djevojčica nije sanjala vremenske karte, atmosferske fronte ni prognoziranje. Zanimali su je ljudi, ali i pozornica.

- Nisam bila onaj tip djeteta fasciniran životinjama, nisam skupljala Životinjsko carstvo ili slagala herbarije - ispričala je svojedobno Dunja Mazzocco Drvar (43).

Foto: Luka Stanzl/Pixsell

Umjesto toga, djetinjstvo je provela u dramskoj grupi. Voljela je daske koje život znače, a i danas je redovita posjetiteljica kazališta. Priznala je da je prilično žestoka kazališna kritičarka. Uz umjetničku crtu, imala je i onu drukčiju - voljela je matematiku i brojeve. Za njezin zaokret zaslužan je pokojni prognostičar Dražen Glasnović, prijatelj njezinih roditelja. Često je dolazio k njima na druženja, a ona je slušala kako s velikim entuzijazmom govori o svojem poslu.

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Foto: Instagramž

To ju je i osvojilo pa je odlučila krenuti tim putem. Glasnović joj je kasnije bio i mentor na diplomskom radu. Voljela je i sport - godinama je igrala košarku, a kao djevojčica razmišljala je i o tenisu. Prije šest godina oprostila se od više od dva desetljeća provedenih na TV-u i sad se bavi održivim razvojem.

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