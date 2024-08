Znaš li tko sam? Zaprosila svoga profesora koji joj je sad suprug

Rodnu Zenicu pamti po igri na brdima, tenisu na Kamberović polju, kupanju u Bosni... Družila se s Romima i za sebe kaže da je bila muškobanjasto dijete. Školu je Sandra Bagarić voljela, iako nije bila odlikašica. U Zenici i Sarajevu je završila i srednje glazbeno obrazovanje, a onda je uslijedio rat.

Foto: Privatni Album

- Roditelji, sestra Sanja i ja 1992. napustili smo BiH, iz doma smo doslovce otišli s ručnom prtljagom. Bolno mi je bilo gledati ih kako se trude priskrbiti nam za normalan život. Ipak, duh Bosne je u meni, u svakoj mojoj rečenici, intonaciji, sočnosti jezika, beharu, intenzivnim okusima, muzici, humoru... - izjavila je svojedobno operna pjevačica.

U Zagrebu je pohađala Muzičku akademiju, koju je završila u klasi sopranistice prof. Ljiljane Molnar-Talajić, a koju voli nazvati svojom scenskom majkom. Prvog dana na Akademiji je upoznala profesora Darka Domitrovića, ljubav svog života.

- Mislila sam da je i on student i odmah prešla na 'ti'. Počeli smo ašikovati, kako se to kaže, iako sam imala dečka, a on curu - ispričala je Sandra o suprugu, s kojim ima dva sina, Marka i Lovru.

Darka je zaprosila na prvom ljetovanju, premišljao se još četiri godine, a vjenčali su se 1997. Ove je godine proslavila 50 godina, a u rujnu zvijezda kazališta Komedija obilježit će tri desetljeća karijere.