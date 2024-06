Znate li čiji je ovo sin? Slavni ga je glumac posvojio, a ne pričaju već 20 godina: 'Izgubljen je...'

Christopher Brosnan (51), sin slavnog 'Jamesa Bonda' Piercea Brosnana (71), rijetko se pojavljuje u javnosti, posebice nakon što je otac prekinuo svu komunikaciju s njime prije gotovo 20 godina. Fotografi su ga sada uhvatili kako izlazi iz jedne trgovine u Londonu. Bio je vrlo ležerno odjeven, a u rukama je nosio vrećicu punu namirnica.

Christopher je biološki sin Pierceove prve supruge, Cassandre Harris i njenog bivšeg supruga Dermota Harrisa. Kada je Dermot preminuo 1986. godine, Pierce je posvojio Christophera i njegovu sestru Charlotte. Slavni glumac i njegova prva supruga imaju i sina Seana (40). S Keely Shaye Brosnan, s kojom je i danas u braku, ima dva sina - Dylana (27) i Parisa (23).

*EXCLUSIVE* Christopher Brosnan is spotted on a stroll holding his Waitrose bag out shopping on the Portobello Road in London's Notting Hill. | Foto: JPXZ

Kako navodi Page Six, glumac gotovo 20 godina ne razgovara s Christopherom, i to zbog ovisnosti o drogama.

- I dalje je jako izgubljen. Šokantno, zapravo. Znam gdje je, no jako mu je teško - rekao je Pierce za Playboy 2005. godine.

- Mogu se jedino nadati da će se oporaviti. Svakoga u ovoj obitelji je 'testirao', ali nikoga više od samog sebe. Zna kako se izvući iz toga, ali ne želi - dodao je. Tada je napomenuo i kako je to sve bilo vrlo bolno za njega te da ga nije htio odgurnuti od sebe, no naprosto je to morao napraviti.

American Cinematheque Awards 2024 | Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com

Ipak, glumac je svog sina uključio u poruku za Dan očeva 2022. godine.

- Zauvijek vas volim, sinovi moji, Paris, Dylan, Sean i Christopher - napisao je glumac uz fotografiju na kojoj je sa sinovima, no Christopher nije pozirao s njima...