Znate li kako izgleda Vannina kći? Privukla pažnju na koncertu

Poznata pjevačica Vanna je u utorak održala koncert u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu. Njega su pratila i brojna poznata lica, a u publici je bila i njezina kći Jana Vrdoljak, koja je s oduševljenjem pratila majčin nastup.

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

I sama je privukla pažnju u elegantnoj kombinaciji, a svoju plavu kosu je stilizirala u valove. Kraj nje je u publici sjedila još jedna slavna pjevačica, Nina Badrić.

Osim Jane, Vanna ima i sina Luku, a pjevačica je prije nekoliko godina postala i baka.

- Fantazija je vidjeti nešto tako malo što je proizveo netko tko je do nedavno bio isto mali. Za mene je to nedavno, a sad to malo trčkara oko tebe i govori ti baka. To je genijalno. Nije da kontriram mladim roditeljima, poštujem, svugdje se trendovi mijenjaju, danas moramo poštivati nešto drugo. Dok je zdravlja, veselje je maksimalno - rekla je prije godinu dana za IN magazin.