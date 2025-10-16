Obavijesti

ZNANSTVENA FANTASTIKA

Znate li koju seriju nazivaju originalnim 'Black Mirrorom'? Ove godine slavi 60. rođendan

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 2 min
Znate li koju seriju nazivaju originalnim 'Black Mirrorom'? Ove godine slavi 60. rođendan
Foto: YouTube

Serija koja je redefinirala žanr znanstvene fantastike ove godine slavi okruglu obljetnicu, a od svog prvog prikazivanja inspirirala je i mnoge druge

Svima je dobro poznata Netflixova uspješnica  'Black Mirror', no mnogi ne znaju da korijene vuče iz jedne britanske znanstveno-fantastične serije koja se prikazivala na malim ekranima prije više od pola stoljeća. Riječ je o seriji 'Out of the Unknown' koje ove godine slavi okrugli 60. rođendan, piše BBC.

Foto: YouTube

'Out of the Unknown' prikazivala se na BBC-u između 1965. i 1971. godine, a reizdanje je doživjela 2014. kada ju je British Film Institute izdao na DVD-ovima. Za razliku od poznatih znanstveno-fantastičnih serija kojima je cilj gledateljima pružiti bijeg od stvarnosti', poput popularnog 'Doctora Who' i 'Stingray', 'Out of the Unknown' bavila se temama prisutnima u svakodnevici, kao što su rat, tehnologija i politika. Uz to, pružala je uvid u moguću budućnost, dok je zapravo komentirala probleme onoga doba. Scenariji za epizode ove serije nastali su kao adaptacije priča poznatih autora Raya Bradburyja, JG Ballarda, Johna Wyndhama i drugih.

Foto: YouTube

Serija je nastala prema ideji producentice Irene Shubik koja je radila na prvih 26 epizoda, a njeno je mjesto nakon toga zauzeo Alan Bromly. U glumačkoj su se postavi našla mnoga poznata imena poput Patricka Troughtona, Davida Hemmingsa, Yvonne Mitchell, Sylvie Coleridge i Lynn Farleigh. Na jednoj od najpopularnijih epizoda serije kao producent je radio i Ridley Scott, koji se kasnije proslavio filmovima 'Blade Runner' i 'Alien'.

Foto: YouTube

Povjesničar filma Jon Dear za BBC je rekao kako je upravo 'Out of the Unknown' bila prva serija koja je dokazala da znanstvena fantastika može biti inteligentna tema za odrasle. Irene Shubik u svojoj je knjizi 'Play for Today: The Evolution of Television Drama' napisala: 'Dobra znanstvena fantastika je način da kažeš nešto što ne možeš reći izravno'.

Foto: YouTube

Osim što su se u seriji obrađivale teme inspirirane tada aktualnim događajima poput Hladnog rata i straha od nuklearnog oružja, 'Out of the Unknown' otvorila je i problem odnosa tehnologije i društva.

