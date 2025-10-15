Obavijesti

OTKRILI DATUM

Na Netflix stiže romantični film koji mnogi jedva čekaju! Evo kada ćete ga moći pogledati...

Piše Sara Študir,
Na Netflix stiže romantični film koji mnogi jedva čekaju! Evo kada ćete ga moći pogledati...
Foto: YouTube

Netflix je pripremio poslasticu za sve obožavatelje ljubavnih filmova, a osim njih oduševit će i ljubitelje romana popularne autorice

Na Netflix 9. siječnja dolazi novi ljubavni film 'People We Meet on Vacation'. Bazirat će se na popularnoj knjizi spisateljice Emily Henry iz 2021. godine, a u planu je i snimanje još 4 filma po njenim predlošcima, piše People.

Radnja filma pratit će priču prijatelja Poppy i Alexa koji, iako žive u različitim gradovima, svoj odnos održavaju tako što već 10 godina svaki ljetni odmor provode zajedno. Nakon što je na posljednjem zajedničkom ljetovanju došlo do konflikta između ove spisateljice i učitelja, ona odluči pozvati Alexa na zadnje putovanje. Kroz nove avanture koji će ovaj dvojac proći, odredit će se i njihova zajednička sudbina.

Glavne protagoniste filma glumit će Tom Blyth, koji se proslavio ulogom mladog Coriolanusa Snowa u jednom od filmova iz franšize 'Igre gladi', te Emily Bader koja se istaknula ulogom u seriji 'My Lady Jane'. 

Foto: YouTube

'People We Meet on Vacation' režirat će Brett Haley, koji već ima iskustva u režiranju filmova nastalih prema romanima slične tematike, poput 'Looking for Alaska' i 'All The Bright Places'. Scenarij će za ekran prilagoditi Yulin Kuang, a tim producenata filma sastoji se od Martyja Bowena, Wycka Godfreya i Isaaca Klausnera.

Emily Henry, koja je za Netflixov Tudum izjavila: 'Ovaj film ne priča samo ljubavnu priču. On čini da se osjećate kao da ste otišli na odmor s Poppy i Alexom', autorica je i hitova 'Beach Read', 'Book Lovers', 'Happy Place' i 'Funny Story', koji će također biti ekranizirani. Iako još nije dostupan službeni trailer, Netflix je s gledateljima podijelio 'teaser' u kojem je najavljen i datum početka prikazivanja filma.

