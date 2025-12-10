Znate li priču iza golih fotki Marilyn Monroe za Playboy?

Na današnji dan prije 72 godine u prodaju je pušten prvi broj časopisa Playboy s glumicom Marilyn Monroe na naslovnici. Osnivač časopisa Hugh Hefner bio je opčinjen slavnom glumicom, no ona se zapravo nije skinula zbog Playboya, a nije ni pristala na to da se te fotografije ni objave.

Godine 1949. Marilyn Monroe bila je bez posla te nije imala ni centa u džepu. Pozirala je gola fotografu Tomu Kelleyju u zamjenu za 50 dolara koji su joj trebali da plati račune. Fotografiranje je trajalo dva sata, a zamolila je Kelleyja da je fotografira tako da joj se jedva primijeti lice te da bude neprepoznatljiva. Onda se potpisala imenom "Mona Monroe".

- Ne znam zašto sam se tako potpisala. Vjerojatno sam se htjela zaštititi. Bila sam nervozna, posramljena i bilo mi je neugodno što sam to uopće napravila. Nisam htjela da se moje ime povezuje s bilo čime - rekla je Monroe kasnije svom prijatelju Georgeu Barrisu, koji je kasnije napisao njezinu biografiju. Kelley je njezine gole fotografije prodao za 900 dolara firmi koja je printala kalendare pin-up djevojaka.

Samo godinu dana nakon što je pozirala, Monroe se proslavila kao glumica te je počela dobivati sve više uloga. U naredne tri godine osvojila je Hollywood te je postala seks-simbol.

Hugh Hefner je pratio njezinu karijeru te je iskoristio svjetsku slavu slavne plavuše. Otkupio je prava na fotografije za 500 dolara.

- Postojale su dvije fotografije Marilyn Monroe na kojima je bila kao od majke rođena. Kada se pojavila na kalendaru, odmah se proslavila. Odabrali smo bolju od te dvije za prvi broj Playboya - stajalo je u opisu prvoga broja časopisa. Časopis se na kioscima prodavao za 50 centi, a naslovnicu je krasila drugačija fotografija Monroe.

Marilyn Monroe nikada nije zaradila više od 50 dolara za te fotografije jer nije imala nikakav ugovor, niti autorska prava. Pričalo se da je navodno kupila prvi broj Playboya samo kako bi provjerila kako je izgledala.

- Nisam nikada dobila ni zahvalu od svih tih ljudi koji su zaradili milijune na račun mojih golih fotografija - rekla je glumica Barrisu kasnije. Fotografije su joj u nekom trenutku mogle ugroziti karijeru. Šefovi holivudskih studija govorili su joj da negira sve navode i kaže kako to nije ona na slikama.

- Imala sam drugačije planove i htjela sam biti iskrena. Svi su htjeli da lažem, ali ispostavilo se da su moji obožavatelji jedva dočekali moje priznanje o tome. Playboy i taj kalendar su mi na kraju pomogli u karijeri - istaknula je slavna glumica.

Zanimljivo, Hugh Hefner nikada nije upoznao Marilyn Monroe. Njezina tragična smrt 1962. godine iznenadila je sve, a Hefner je govorio da osjeća veliku povezanost s plavušom koja mu je lansirala karijeru. Navodno je 1992. godine platio 75.000 dolara za grobno mjesto pored nje.

- Vječnost pored Marilyn Monroe zvuči preslatko da bih to odbio - zaključio je onda.