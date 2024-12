Znate li što se krije iza imena 'Elphaba'? Fanove filma Wicked je oduševilo objašnjenje autora

Nedavno je u domaća kina došao film Wicked (u hrvatskom prijevodu: Zlica), koji je adaptacija popularnog mjuzikla, a čija je radnja povezana s kultnim 'Čarobnjakom iz Oza'. Ariana Grande i Cynthia Erivo, koje glume Glindu (Dobra vještica s juga) i Elphabu (Zla vještica sa zapada), u glavnim su ulogama.

Sama priča mjuzikla i filma inspirirana je knjigom 'Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West' koju je izašla 1995., a napisao ju je Gregory Maguire. On je ranije ove godine otkrio i odakle mu inspiracija za ime Zle vještice sa zapada, a koja ga u originalu nije imala...

Što znači ime Elphaba?

Naime, Maguire je za WGBH rekao da ime Elphaba potječe od inicijala L. Franka Bauma, originalnog autora 'Čarobnjaka iz Oza'.

- Pokušao sam s imenom Lafaba pa Lefayba, a onda kada sam došao do Elphaba sam znao da je to to - rekao je.

Film je, otkako je izašao, naišao na dobre kritike, a popularan je i kod publike. No osim što je sam film privukao pozornost, svjetla reflektora mjesecima su već uperena na pop zvijezdu i glumicu Arianu Grande, koja se često posljednjih tjedana nalazi na meti kritika zbog svog izgleda.

Ariana Grande na meti kritika zbog izgleda

Mnogi su tako na društvenim mrežama komentirali kako Grande ne izgleda dobro, da je puno smršavjela i izgleda ispijeno... A ona se nedavno i oglasila po tom pitanju te poručila da su ljudi previše 'komotni' oko komentiranja tuđeg izgleda.

Foto: Mina Kim/REUTERS

- Mislim da je opasno za sve uključene strane. Radila sam ovo pred javnošću, kao uzorak sam na Petrijevoj zdjelici zapravo od svoje 16 ili 17 godine, čula sam sve. Čula sam svaku verziju onoga što nije u redu sa mnom, onda to popraviš i opet nije u redu iz drugih razloga - rekla je pjevačica.