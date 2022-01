Djeca gledaju mnogo filmova i serija u kojima je njihov otac glumio. No, ne mogu gledati ono što sam snimao u samim počecima svoje karijere, rekao je Jason Momoa (42) referirajući se na njegovu ulogu Jasona Ioanea u seriji 'Baywatch: Hawaii'. U njoj je glumio od 1999. do 2001., a djeci koju ima iz braka s Lisom Bonet (54) zabranio je da to gledaju.

- Kod kuće se ne smije spominjati ta riječ na slovo B. Krijemo to od njih. To se nikada nije dogodilo, serija na slovo B nije se dogodila - rekao je svojedobno kroz smijeh. Od tih dana kada je trčkarao po plažama prošlo je dva desetljeća i puno se toga promijenilo. Pustio je kosu i bradu, a nepromijenjeno je ostalo to koliko ga obožavaju žene diljem svijeta.

Momoa je ovih dana postao glavna tema jer su objavili na društvenim mrežama da je pukla ljubav između njega i Lise. U braku su bili pet godina, a u vezi od 2005.

Između 2011. i 2019. Jason je glumio Khala Drogoa u seriji 'Igre prijestolja' i stekao veliku popularnost. Igrao je i 'Aquamana' 2018., a krajem 2022. gledat ćemo ga i u drugom nastavku filma, 'Aquaman and the Lost Kingdom'.

Što se tiče njegova ljubavna života, hodao je s australskom glumicom Simmone Jade Mackinnon (48). Bili su zajedno od 1999., zaručili su se 2005., a razišli 2006. godine. Šuškalo se da je bio u vezi s kolegicom iz serije 'Igre prijestolja' Emiliom Clark (35), i to između 2011. i 2013., ali oni su to demantirali i rekli da su samo prijatelji.

Očarala ga je 12 godina starija Lisa, s kojom ima kćer i sina, a preostaje nam za vidjeti koliko će mu trebati da pronađe novu djevojku. Ako je suditi prema društvenim mrežama, ne nedostaje ponuda za vezu, ali i brak.