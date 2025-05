Znate li zašto se upravo danas obilježava Dan Ratova zvijezda?

Svake godine, četvrtog dana petog mjeseca, galaksija daleko, daleko dolazi malo bliže. Obožavatelji diljem svijeta obilježavaju 4. svibnja kao Dan Ratova zvijezda, neslužbeni, ali globalno prihvaćeni praznik posvećen kultnoj svemirskoj sagi Georgea Lucasa.

Od duhovite igre riječi do masovnih proslava koje sponzorira i sam Disney, ovaj dan postao je kulturni fenomen koji slavi jednu od najutjecajnijih franšiza u povijesti popularne kulture.

Foto: 20th Century Fox

Igra riječi koja je osvojila svijet

Temelj Dana Ratova zvijezda leži u jednostavnoj, ali genijalnoj igri riječi. Ključna rečenica sage, "Neka Sila bude s tobom" ("May the Force be with you"), koju izgovaraju Jedi vitezovi kao blagoslov ili želju za sreću, fonetski je vrlo slična izrazu "Neka četvrti bude s tobom" ("May the Fourth be with you"). Ova dosjetka postala je neslužbeni slogan dana.

Iako se danas čini sveprisutnom, fraza nije odmah zaživjela. Jedna od najranijih zabilježenih upotreba u kontekstu 4. svibnja datira iz 1979. godine, i to iz političkog svijeta. Dan nakon što je Margaret Thatcher izabrana za prvu britansku premijerku, 4. svibnja 1979., njezina Konzervativna stranka objavila je oglas u londonskim novinama The London Evening News s porukom: "May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations!". Zanimljivo, u isto vrijeme, nedaleko od Londona, u studijima Elstree snimao se film Imperij uzvraća udarac.

Foto: David Jensen

Drugi izvori spominju kako su američki novinari već 1978. koristili sličnu igru riječi, ali u kontekstu proslave američkog Dana neovisnosti, 4. srpnja ("Fourth of July"). Popularnost originalne fraze iz filma, koji je izašao 1977., bila je dovoljna da publika prepozna aluziju. Postoje i anegdote o internoj upotrebi fraze unutar Lucasfilma; Randy Thom, dizajner zvuka koji je radio na Povratku Jedija, prisjetio se kako je 4. svibnja 1982., tijekom snimanja u šumama Redwood koje su glumile Endor, sam smislio dosjetku i godinama nakon toga slao interne poruke kolegama s tom frazom.

Od neslužbene šale do globalnog fenomena

Unatoč ovim ranim pojavljivanjima, trebalo je vremena da 4. svibnja postane općeprihvaćeni Dan Ratova zvijezda. Fraza se sporadično pojavljivala u pop kulturi.

Pojava društvenih mreža početkom 21. stoljeća značajno je ubrzala širenje ideje. Oko 2008. godine na Facebooku su se pojavile prve grupe koje su slavile "Luke Skywalker Day" koristeći istu frazu. Pravi zamah dogodio se 2011. godine, kada je u Torontu, Kanada, održana prva organizirana proslava Dana Ratova zvijezda u kinu Toronto Underground Cinema. Događaj je uključivao kvizove, natjecanje u kostimima i projekcije najboljih fanovskih filmova, parodija i remikseva.

Važno je naglasiti da Dan Ratova zvijezda nije kreacija Lucasfilma ili Disneya. To je praznik koji je izrastao iz baze obožavatelja, iz njihove strasti i želje da slave omiljenu franšizu. Tek kasnije su kompanije prepoznale i prihvatile ovaj fenomen.

Kako se slavi Dan Ratova zvijezda?

Načini obilježavanja 4. svibnja raznoliki su koliko i sama galaksija Ratova zvijezda. Mnogi fanovi tradicionalno gledaju filmove i serije iz franšize, bilo sami, s obitelji ili prijateljima. Organiziraju se tematske zabave, okupljanja u zajednici, maratoni gledanja filmova i večeri društvenih igara.

Kostimiranje (cosplay) je također popularan način proslave, s fanovima koji se oblače u omiljene likove poput Jedija, Sitha, pobunjenika ili vojnika Imperija. Društvene mreže preplave objave s hashtagom #MayThe4thBeWithYou ili #StarWarsDay.

Foto: Felix Hörhager/DPA

Proslave su poprimile i vrlo maštovite oblike. Sportski timovi, od bejzbola do nogometa, odaju počast franšizi posebnim uniformama ili događanjima na stadionima. Godine 2015., astronauti na Međunarodnoj svemirskoj postaji gledali su Ratove zvijezda, a iste godine, zvona na Tornju mira kanadskog parlamenta u Ottawi svirala su poznatu "Imperijalnu koračnicu". Volonterske skupine poput 501st Legion, poznate po svojim vjernim kostimima Imperijalnih vojnika, često posjećuju bolnice i humanitarne događaje, donoseći radost djeci i odraslima, kao što je bio slučaj u bolnici AdventHealth for Women gdje su pozdravljali novorođenčad.

Disney i službeno prihvaćanje

Nakon što je The Walt Disney Company kupio Lucasfilm krajem 2012. godine, kompanija je brzo prepoznala potencijal Dana Ratova zvijezda. Od 2013. godine, Disney aktivno sudjeluje u proslavama, organizirajući posebne događaje i nudeći popuste u svojim tematskim parkovima poput Disneylanda i Walt Disney Worlda, posebno u dijelovima posvećenim Ratovima zvijezda kao što je "Galaxy's Edge".

Platforma Disney+ postala je središnje mjesto za nove sadržaje upravo na ovaj dan. Tako su 4. svibnja premijerno prikazane finalna epizoda serije The Clone Wars (2020.), animirana serija The Bad Batch (2021.), drugi trailer za seriju Obi-Wan Kenobi (2022.), druga sezona antologije Star Wars: Visions (2023.) te serijal Tales of the Empire (2024.).

Iako je praznik dugo bio neslužben, dobio je i određenu formalnu potvrdu. Godine 2019., kalifornijski zakonodavci izglasali su da se 4. svibnja proglasi Danom Ratova zvijezda u Kaliforniji, dijelom kao priznanje otvaranju atrakcije "Galaxy's Edge" u Disneylandu.

Drugi važni datumi za fanove

Iako je 4. svibnja najpoznatiji datum, fanovi su smislili i druge dane za slavlje. Dan nakon, 5. svibnja, neki obilježavaju kao "Revenge of the Fifth", igrajući se naslovom filma Osveta Sitha (Revenge of the Sith) i slaveći negativce iz sage. Drugi preferiraju 6. svibnja kao "Revenge of the Sixth" (bolja igra riječi sa "Sith") ili "Return of the 6th" (aluzija na Povratak Jedija).

Također, ne treba zaboraviti 25. svibnja. Na taj datum 1977. godine premijerno je prikazan prvi film, Ratovi zvijezda (kasnije preimenovan u Nova nada). Gradsko vijeće Los Angelesa proglasilo je 25. svibnja 2007. Danom Ratova zvijezda povodom 30. obljetnice. Ovaj datum također se obilježava kao Dan ponosa štrebera (Geek Pride Day), dijelom zbog povezanosti s Ratovima zvijezda.

Foto: Mohssen Assanimoghaddam/DPA

Dan Ratova zvijezda, 4. svibnja, prerastao je iz jednostavne jezične dosjetke u globalni testament ljubavi prema jednoj od najdražih priča našeg vremena. To je dan kada se slavi mašta, avantura, borba dobra i zla, i neraskidiva veza koju milijuni fanova osjećaju prema dalekoj galaksiji. Neka Sila – i Četvrti – uvijek budu s vama!