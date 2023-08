Zoran Mrvoš se na modnu scenu vraća kampanjom snimljenom u oazi kurije Modić-Bedeković

Blizanke Milka i Vilma Bedeković, vlasnice i posljednje stanovnice prelijepe Kurije Modić-Bedeković u Donjoj Lomnici pored Velike Gorice, koje su nekad davno u svome domu okupljale elitu, ni sanjati nisu mogle da će i desetljećima nakon smrti ponovno biti u društvenoj žiži.

Modni dizajner Zoran Mrvoš na njihovoj je kuriji svojim modnim kreacijama rekreirao staru fotografiju blizankinja Bedeković, snimljenih uz kuću 1968., čime je započeo i kampanju vlastitog povratka na modnu scenu. Neko vrijeme se modom nije bavio, i privatno je preselio na selo, zbog čega je i ovu kampanju odlučio napraviti u seoskoj idili kurije Modić-Bedeković.

- Oduševio sam se kad mi je direktorica Turističke zajednice Zagrebačke županije Ivana Alilović za novu modnu kampanju predložila ovu prekrasnu lokaciju, i ispričala priču sestara Bedeković. Rekonstruirali smo njihovu fotografiju, ona će zapravo nositi čitavu kampanju. Odabrao sam lokaciju Kurije Modić Bedeković u sjajnoj suradnji s Turističkom zajednicom Zagrebačke županije, jer zorno prikazuje sve ono što i sam njegujem - jednostavnost, prirodnost, jasne linije, kaže Mrvoš. Svojom monokromatskom kolekcijom u koju je, dodaje, "utkao mušku modu", želi svim ženama omogućiti da ne robuju sezonama niti prigodama.

- Sve se iz nove kolekcije može prilagoditi stilu kojem požele. Jedna odjevna kombinacija za sve prigode i sve sezone. Bez ograničenja, odlučno i sa stavom. To je nota koju sam htio postići, i vjerujem da će žene upravo to znati i prepoznati, otkriva Mrvoš.Modnom kampanjom najavljena je i revija na kojoj će cijela kolekcija biti predstavljena 26. rujna u 19.30 u Family Mall-u u Škorpikovoj 11 u Zagrebu. Reviju će biti moguće pogledati isključivo uz pozivnicu no kolekcija kreće u prodaju već 27. rujna. Nakon revije, Mrvoš će u samom centru Velike Gorice otvoriti showroom.

Marko Grubišić je zaslužan za modnu fotografiju kampanje, Sanja Agić za šminku, frizure su djelo salona Prime Vision Nashi Argan i frizera Ivana Pervana.

Fotografija Nine Vranića iz 1968., koju je Mrvoš modno rekonstruirao, pokazuje sestre Bedeković naslonjene na svoju kuriju, sagrađenu početkom 19. stoljeća. Rođene 1883. u Zaprešiću, peta su generacija obitelji Modić-Bedeković koja je u kuriji živjela, ali i njene posljednje stanovnice. Iako su živjele skromnim životom, sestre su u turopoljskom kraju ostavile veliki trag.

Obje su bile učiteljice, u pedagoškom su radu odradile čitav radni vijek no bile su i velike zaljubljenice u umjetnost. Milka je bila talentirana slikarica, i učiteljica ručnog rada, sve je slobodno vrijeme ulagala u usavršavanje slikarstva pa je tako pohađala i Crnčićevu privatnu slikarsku školu.

Vilma je pak bila talentirana glazbenica i pasionirana zaljubljenica u narodni vez, čije je mnoge tehnike uspjela sačuvati od zaborava. Dame se nisu udavale, i čitavog su se svog života općenito opirale stereotipima. Nakon učiteljskog službovanja u mnogim gradovima i umirovljenja početkom 40-tih, vratile su se u svoju kuriju, i tu živjele do duboke starosti.

Posljednja njihova fotografija nepoznatog autora snimljena je također 1968. u Muzeju Turopolja, koji je tad priredio izložbu majstorskog ručnog rada obiju sestara, i Milkinih slika. Kurija koju je sagradio njihov predak kroz desetljeća je uvijek bila okupljalište društvene kreme, u nju su zalazili, između ostalih, Matoš, Šenoa, hrvatsko plemstvo... Sestre su umjetnost podržavale i u mirovini, ujedno pomažući donjolomničkom kraju.

Kurije su, za razliku od dvoraca, bile domovi nižega plemstva, ova je sagrađena od hrastovine, i prekrasan je primjerak tadašnje arhitekture.

- Turistička zajednica Zagrebačke županije modnom kampanjom Zorana Mrvoša dodatno će predstaviti destinaciju i promovirati zaštićene lokalitete turopoljskog kraja i Zagrebačke županije, ali i pokazati da se osim predivnih prirodnih ljepota, eno i gastro bogatstava, u Zagrebačkoj županiji kriju i modni biseri koji upravo iz ovoga kraja crpe svoju inspiraciju, kazala je je Ivana Alilović na ovom modnom događaju, na kojem nisu izostale ni slavne turopoljske štrukle The Kurije.