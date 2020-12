- Kako \u0107u sada bez svog omiljenog voditelja. Najbitnije je zdravlje. \u010cuvaj se - samo su neki od komentara na dru\u0161tvenim mre\u017eama.\u00a0

<p>Voditelj RTL Direkta<strong> Zoran Šprajc</strong> (52) završio je u samoizolaciji. S brojnim pratiteljima podijelio je fotografiju na društvenim mrežama i otkrio kako se idućih sedam dana neće pojavljivati na malim ekranima. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- On Air, not. Tj. barem ne ovaj tjedan. Zahvaljujući svojim bližnjima provest ću ga s njima u samoizolaciji. Ako bude sve ok, u RTL Direktu se vidimo idući tjedan. Pusa svima, a ne samo njima - napisao je voditelj. Fanovi su 'zatrpali' fotografiju brojnim komentarima, a većima mu je poželjela brz oporavak. </p><p>- Kako ću sada bez svog omiljenog voditelja. Najbitnije je zdravlje. Čuvaj se - samo su neki od komentara na društvenim mrežama. </p><p>Šprajc je prošle godine doživio infarkt te završio u zagrebačkoj bolnici. Tamo je proveo nekoliko dana, nakon čega su ga liječnici pustili na kućnu njegu. Jedno vrijeme nije vodio RTL Direkt, ali kad se oporavio vratio se na male ekrane. </p><p>Podsjetimo, Šprajc je prije šest godina već imao blagi infarkt. Tada je, kazao je, imao strašnu bol u prsima, a pomoć mu je pružena u KB Dubrava, gdje su mu liječnici ugradili stent.</p>