Zoran Šprajc ponovno doživio infarkt, oporavlja se u bolnici...

Neka vas ne zavara ovaj usiljeni osmijeh. Gluteusi i lože vrište od boli, a ni ova mrlja na majici nije od kave... #fitness #znoj #muka #patnja #boljaverzijamene @biotrening

A post shared by Zoran Šprajc (@zoransprajc) on Nov 22, 2019 at 1:43am PST