Zorica Kondža i Tony Cetinski ovog ljeta pjevat će u Šibeniku

Za brojne obožavatelje naše najpoznatije splitske dive, sprema se prava glazbena poslastica u srcu Šibenika. Zorica Kondža (61) nastupiti će na jednoj od najljepših jadranskih pozornica, šibenskoj tvrđavi svetog Mihovila. Svoj veliki koncert pod nazivom 'Vrijeme ljubavi' održati će 15.08, a dan ranije, 14.08. na istoj lokaciji će nastupiti i Tony Cetinski (52).

- U čarobnom ambijentu Tvrđave sv. Mihovila pozivam vas da zajedno provedemo nezaboravnu večer posvećenu ljubavi. Prisjetit ćemo se mojih najljepših pjesama kroz 35 godina solističke karijere na poseban dan kojega s nestrpljenjem iščekujem 15.8., na Veliku Gospu. Prepustit ćemo se glazbi i emocijama i večer pretvoriti u noć za pamćenje. Hvala vam dragi moji što zbog vas još uvijek trajem!' - poručila je Zorica.

POGLEDAJTE VIDEO:

Jedinstven vokal koji nosi posebnu snagu i emociju, te zvuci mnogobrojnih hitova prožetih mediteranskim duhom kao što su 'Zar je voljeti grijeh', 'Sve je noćas protiv nas', 'Tako je lako' i brojnih drugih, itekako obećavaju večer vrhunske glazbe i odlične zabave, o kojoj će se, sigurni smo, još dugo pričati.

Najstarija šibenska tvrđava sv. Mihovila, ponovno će ugostiti i Tonyja Cetinskog. Svojoj publici najavljuje novi koncert 14.8. pod nazivom #samoljubav u čarobnom ambijentu u Šibeniku.

Sam Tony ne sumnja kako nas sve zajedno očekuje, sve samo ne običan nastup.

- Koncert u tom prekrasnom zdanju u Šibeniku nije običan koncert. To je događaj koji ne može, ne ostati urezan u sjećanje. Tako se sjećam svakog koncerta u tvrđavi Sv. Mihovila, a vjerujem kako će takav biti i sljedeći. Uvijek vaš i uvijek spreman za dobru glazbu i glasno pjevanje. Nikada ne zaboravljam svoju publiku, način na koji reagira na pjesme i kako to bude u tvrđavi Sv. Mihovila. Hvala vam od srca na svemu i na ponovnom povjerenju, a mi ćemo to povjerenje garantiram vam i opravdati. Voli vas, vaš Tony - poručio je pjevač.

