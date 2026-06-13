Zorica Kondža: Svi me pitaju zašto više neću da pivan, a ja se samo želim odmorit ovo lito

Ne tražim, kako stari svit reče, kruva preko pogače. Ja u malim stvarima vidin puno, više možda nego ostali. Mogu nekad uživat u zalasku sunca, a neko će proć i reć: ‘Šta buljiš u to bezveze?’. Kad vam neko dođe i kaže da je ovo vino iz te i te berbe, od te i te sorte, pa vam ispriča cilu priču o tom vinogradu, onda uzmete tu čašu i pokušavate uć u bit svega toga, u tu lipotu i priču. A neko samo uzme čašu i njemu je svejedno. Sto ljudi, sto čudi. Stvari prolaze pokraj nas, mi ih više ne vidimo. Stare, kvare se, izblide, hrđaju i više nisu lipe. Ne mogu usrećit čovika ka dobri ljudi oko njega. Prijatelji, obitelj, to su važne stvari. Bitno je posložit prioritete i onda nema problema. Meni to nekako ide prirodno, govori nam Zorica Kondža.

Uoči 66. rođendana, koji će proslaviti 25. lipnja, najviše se veseli upravo takvim trenucima, druženju s najbližima, dugim razgovorima i danima u kojima ne mora gledati na sat.

- S godinama sve manje volin velika okupljanja, pravo da vam kažem. S obzirom na to da se bavimo ovim poslom, uvik je puno svita, ljudi, to je i normalno. S godinama oćete sve manje i manje ljudi i više mira. A ja sam vam osoba koja ne voli oko sebe puno šušura. Ja vam više volim: što manje, to lipše. Odemo negdi izvan Splita na ručak ili nešto smislimo i tako proslavimo taj moj rođendan. Ništa više veliko. Moji dragi prijatelji me daruju, ja njih. Počastimo se, puno popričamo jer kad imate neke ljude uz sebe 30 i više godina, onda imate o čemu pričati i prisjećati se. Uvik bude lipo - ističe Kondža.

Split: VIP media party povodom predstavljanja programa Melodija Jadrana | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Nakon mjeseci ispunjenih koncertima, putovanjima i snimanjima, najviše se veseli odmoru. Ljetna koncertna sezona za nju će završiti u drugoj polovici kolovoza, a rujan će napokon posvetiti sebi.

- Ae, sad je najsmišnije šta svi zovu moje muzičare i pitaju: ‘A šta, ali se Zorica neće bavit pjevanjem?’ Praktički smo sad u kombiju pričali: ‘A daj reci iz prve ruke, šta se s njom događa, zašto više neće da piva?’ A ja se jadna samo malo želim odmorit. Mislin si, ono, cilo lito putujemo, gledamo sve te kupaće, a ja se ne mogu kupat, a tamo vruće. Sad još nije, ali kad krene sedmi, osmi misec, cijediš se... Uvatila sam se baš kako sam svake godine na Hvaru bila po četiri, pet dana pa sam rekla: ‘Nećeš više’. Rekla sam, do Velike Gospe, eventualno do 16. kolovoza i onda ja odlazim. Tako sam lani napravila. Cili deveti misec bija je divota. Pročitala sam knjige koje dotad nikako nisam uspila, baš ono opušteno, bez sata, bez da igdi moram ić. Ma to ne more niko platit. Zato ja rečem da nikad neću bit milioner, a u biti sam milioner kad tako razmišljam, jer to je divota - kaže Zorica.

Zagreb: Presnimke fotografija iz obiteljskog albuma pjeva?ice Zorice Kondže | Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

No prije odmora čeka je još niz nastupa kojima se, kaže, veseli jednako kao i predahu. Jer kad stane pred publiku, umor, kilometri i vrućine brzo padnu u drugi plan.

- Taj susret s ljudima, publikom vas uvik podigne. Mislite da ste slabe volje, da ste umorni, a kad dođete na binu, ispred svoje publike koja vam plješće i piva s vama, onda vam to stvarno daje jednu dodatnu energiju. To nije fraza nego stvarno tako bude. Odmah ste raspoloženi, mladi, sve nekako postane bajkovito, nešto šta nije svakodnevno. Bez obzira na to što se po vrućinama putuje pet, šest sati, kad dođete na binu i osjetite tu energiju između publike i vas, sve nekako nestane. Evo, radujen se tom osjećaju koji ubije sve ono loše šta se dogodilo dotad - priznaje pjevačica.

Kondža će 27. lipnja na Melodijama Jadrana proslaviti 40 godina karijere. Publiku očekuje akustični koncert uz gudače i orkestar, a dio večeri posvetit će kolegama kojih više nema: “To su Oliver, Dino Dvornik i Vinko Coce. S njima sam surađivala, poznavali smo se, a ostavili su iza sebe veliki opus i puno lipih pisama koje ćemo izvest na jedan drukčiji način”.

Foto: PROMO

Posebno je veseli što će jubilej ovoga puta proslaviti upravo u Splitu, i to u ambijentu Galerije Meštrović. Zbog toga je posljednjih tjedana čak i prorijedila raspored nastupa kako bi što spremnija dočekala koncert: “Nesmin se puno potrošit da se, ne daj Bože, nešto ne dogodi s glasom. Vrime se stalno minja, čas je kiša, čas prevruće, a klime mi posebno smetaju pa ću se morat malo pričuvat”.

Glazba je neizostavna tema i izvan pozornice. U bendu su, uz Kondžu, njezin suprug Joško Banov te sinovi Toni i Luka. Toni već deset godina svira bubnjeve, dok se najmlađi Luka sve ozbiljnije okreće udaraljkama. Srednji sin Ivan svira klavir, pa je glazba prirodno postala zajednički jezik cijele obitelji.

- Suprug Joško vodi naš orkestar i zadužen je za bend i aranžmane. On je ipak tata pa ga svi poslušaju. Nikad nema taj grubi način nego objasni šta se moglo drukčije odsvirat ili napravit - kaže.

Zagreb: Presnimke fotografija iz obiteljskog albuma pjeva?ice Zorice Kondže | Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Iako zajedno nastupaju godinama, ni danas ništa ne prepuštaju rutini. Nakon svakoga koncerta analiziraju što je bilo dobro, a što bi sljedeći put moglo zvučati još bolje: “Svaki nastup je drukčiji. To je živa svirka i to ne možeš prikopirat. Bez obzira šta je ista pisma, ja je nikad ne otpivam na isti način. Uvik neko dobije novu ideju, nešto odsvira drukčije ili predloži nešto novo”.

Posljednje tri godine posebno mjesto u njezinu srcu zauzima unučica Natali, kći njezina sina Tonija:

“Joj, moja Natali je famozna. Jako voli da joj se priča, i to po više puta. Pričam joj kako sam i ja bila mala pa sam pala i udarila se, a ona onda kaže: ‘Ajde opet’. Voli Trnoružicu, Crvenkapicu, svašta pita, pa se igramo. Voli i mene i didu. Blizu živimo pa se često vidimo kad smo kod kuće. Kad smo na putu, zna nam jako falit. Zna se dogoditi i da se po sedam dana ne vidimo kad smo na putu i onda nam jako fali, ali naš Toni nama redovito pošalje neke slike iz njihovih šetnji. Natali je naša srićica”.

Dok govori o unučici, osmijeh joj ne silazi s lica. Obitelj joj je oduvijek bila među najvećim životnim vrijednostima. Odrasla je u Kaštel Sućurcu uz roditelje, baku i djeda te dvije sestre i brata i upravo je tad naučila biti zahvalna na onome što ima.

- Ništa mi nije falilo, ali nikad nisam tražila velike stvari. Nikad mi nisu bile važne, niti sam govorila: ‘Vidi kako ona ima, a ja nemam, hoću li ja ikad imat to?’. Nekako sam oduvik bila skromna, ako tako mogu kazat. I dan danas uživam u malim stvarima, u prijateljima, druženju i smijehu. Volim talentirane, kreativne i duhovite ljude. To me usrećuje - priznaje Zorica.

Skromnost i jednostavnost prate je još otkad je kao djevojka u Kaštel Sućurcu s društvom pjevala na zidiću. O pozornici nije razmišljala, ali na nju ju je nagovorio prijatelj Goran Taraš: “Imao je bend Novi dan, pjevač mu je otišao u vojsku. Pitao me prije toga hoću li pjevati ako mu ikad zatreba pjevač, a ja sam pristala da ga se riješim. Uhvatio me na to obećanje i odveo u Kostanje poviše Omiša na moj prvi nastup. Pljesak je bio sve jači, meni sve ljepše, opustila sam se i zalijepila se za pjevanje pred publikom”.

Zagreb: Presnimke fotografija iz obiteljskog albuma pjeva?ice Zorice Kondže | Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Nakon Novog dana pjevala je u grupama More i ST, a najveći uspjeh ostvarila je sa Stijenama, bendom koji je obilježio dio domaće glazbene scene 80-ih godina.

- Snimili smo tri albuma i imali hit po kojem nas i danas svi pamte: ‘Ima jedan svijet’. Ali i pjesma ‘Ja sam more, ti si rijeka’, koja nije postigla na Splitskom festivalu 1981. neki uspjeh, kasnije je publika zavoljela i postala je hit - prisjetila se svojedobno Zorica.

U vrijeme kad su Stijene snimale album “Balkanska korida”, dobila je i ponudu koja joj je mogla promijeniti životni put. Njemački producent nagovarao ju je da započne samostalnu karijeru pod umjetničkim imenom Aurora, no ona nije željela napustiti bend: “Htio je samo mene, al’ ne i Stijene, a ja nisam htjela iznevjeriti bend. I onda tri mjeseca kasnije Stijene su se raspale. Neki su otišli u vojsku, neki su dobili djecu i to je bilo to”.

Solističku karijeru počela je 1985., a već iduće godine njezina pjesma “Pokora” pobijedila je na Splitskom festivalu. S njom se promijenio i privatni život Zorice Kondže. Snimajući tu pjesmu, upoznala je današnjeg supruga, aranžera i skladatelja Joška Banova, s kojim je u sretnom braku 39 godina.

- Dino Dvornik je doveo Joška mojoj kući. Družili smo se. I tako je to krenulo. Jako je bio duhovit, šarmantan. Volim ljude koji me nasmijavaju. Sigurno bih bila nesretna da sam sama i nemam obitelj. Kad je došla obitelj, počela sam drukčije gledati na život. Prije me ne bi bilo doma po mjesec dana jer sam bila na turnejama - rekla je pjevačica. Iako je sanjala četvero djece, danas ne krije koliko je ponosna na sinove Tonija, Ivana i Luku.

- Toni mi se prošle godine oženio, a s Ivanom i Lukom često nastupam na mojim koncertima. Pa onda se i sama počnem smijati kad na kraju koncerta počnem nabrajati - Joško Banov, pa klavir Ivan Banov, pa bubnjevi Toni Banov, pa udaraljke Luka Banov ... Kao da smo Kelly Family - ispričala nam je Zorica 2022.