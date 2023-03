Zovu ga hrvatski Michael Bublé, a pripremio je večer evergreena za pamćenje: Bit će za sve ukuse

Ljubitelj evergreena i swinga, Robert Čolina, u pripremi je proljetnog koncerta pred zagrebačkom publikom, koji će biti u srijedu, 19. travnja, u Klubu kazališta Komedija - Kontesa s početkom u 20 sati.

Hrvatski Michael Bublé, kako su ga mnogi prozvali zbog stila i ljubavi prema evergreenima i swingu, ovoga puta priprema repertoar koji se većim dijelom fokusira na bezvremenske međunarodne glazbene uspješnice, a koncertni program s kojim se predstavlja u Klubu Kontesa pripremao je mjesecima u suradnji s renomiranim producentom i dirigentom Josipom Cvitanovićem. Uz Čolinu nastupit će i Orkestar Josipa Cvitanovića.

Foto: Matea Smolčić Senčar

- Iznimno mi je drago da je došlo do suradnje s Josipom Cvitanovićem i njegovim orkestrom na ovoj posebnoj glazbenoj večeri u Kontesi. Vjerujem da će publika uživati u našem izboru pjesama, od evergreena do Bubléa, bit će tu ponešto za sve ukuse. Inače, s ovim repertoarom uglavnom nastupam po Španjolskoj i Njemačkoj, a posebno me raduje da ćemo napokon ovaj program izvesti i za zagrebačku publiku - istaknuo je ususret koncertu Robert.

Na repertoaru će se te večeri naći Robertove obrade evergreena i velikih hitova poput pjesama "Sway", "Buona Sera Signorina", "Jailhouse Rock", "Unchain My Heart", "Besame Mucho", "Haven't Met You Yet" i mnogi druge popularne skladbe, ali i Robertovi hitovi, uz poneko glazbeno iznenađenje.

Foto: Matea Smolčić Senčar

Robert Čolina pjevač je koji je publiku još prije desetak godina oduševio pjesmama "Sad te ostavljam" i "Te tvoje oči" s albuma prvijenca, a posljednjih godina se predstavio pjesmama "To bi zaslužio", "Nemoj me pitati za ime", "Sve što želim jesi ti" te posljednjim singlom "Sad te ostavljam".

Nakon dosadašnje suradnje s renomiranim autorima poput Antonija Zadre, Harija Varešanovića, Branimira Mihaljevića, Nene Ninčevića i drugih poznatih imena, Čolina će na predstojećem koncertu predstaviti i neke nove pjesme na kojima intenzivno radi s uvaženom regionalnom kantautoricom Aleksandrom Sarom Milutinović.

Foto: Matea Smolčić Senčar

Robert Čolina ovim koncertom otvara i svoju ovogodišnju koncertnu sezonu, koja će ga provesti našom obalom, ali i pozornicama susjednih država.

Ulaznice za koncert Roberta Čoline u Klubu kazališta Komedija - Kontesi mogu se kupiti u sustavu Ulaznice.hr.

