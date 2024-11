Zrinka Ćorić za 24sata: 'Glavna sam si favoritkinja za pobjedu. Udvarači? Važniji mi je dečko!'

Jako je lijepo nositi titulu i to mi zaista imponira. No istodobno osjećam i veliku odgovornost jer želim ostaviti trag i da me se pamti po upornosti kad mi mandat prođe, govori nam Dubrovčanka Zrinka Ćorić (23), koja će u subotu predstavljati Hrvatsku na svjetskom izboru za Miss Universe u Mexico Cityju, glavnom gradu Meksika. Ništa ne prepušta slučaju. Iako je već sudjelovala na izboru Miss Universe Hrvatske prije četiri godine, za drugi pokušaj odlučila je pripremiti se temeljito.

