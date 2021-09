Glumica Zrinka Cvitešić (42) na svojem Instagramu pohvalila se s novom nagradom, koju je osvojio film 'What's This Country Called Now?' u kojem je glumila glavnu žensku ulogu.

Film, koji je režirao Joseph Pierson (64), osvojio je nagradu Gold Movie Awards u kategoriji kratkih igranih filmova.

Radi se o filmu koji prati opsadu Sarajeva, kroz viđenje novinarke Aide Čerkez. Čerkez je radila kao ratna izvjestiteljica za Associated Press i živjela u Sarajevu s majkom i sinom.

Zrinka Cvitešić glumila je Čerkez, a uz nju su glumili Rade Šerbedžija (75) i Jasna Žalica (53).

Zrinka je sretnu vijest popratila s komentarom 'oops, we did it again', a mnogi su joj čestitali u komentarima ispod objave.

- Bravo; Čestitke od srca; Ti si izvanserijska!; Svaka čast - neki su od komentara.