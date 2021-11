Zahvaljujući modnoj platformi, pjevačica Jelena Žnidarić (27), poznatija kao Zsa Zsa, prošetala se crvenim tepihom u Budimpešti na dodjeli MTV EMA glazbenih nagrada. S njom je bila i hrvatska drag queen Roxanne Flamingo, a susrele su mnoge glazbenike, poput Eda Sheerana, Rite Ore, Malume i One Republic.

- Ovo je ostvarenje sna i velika čast. Još nemam osjećaj s kim sam bila i gdje sam bila jer je sve bilo na brzinu. Kao klinka sam sanjala biti dio tako nečeg velikog. To su ljudi s kojima bih dala sve na svijetu da mogu surađivati i biti dio tog kruga - kaže nam Zsa Zsa. Na crvenom tepihu bila je sportski odjevena - hlače, topić i tenisice.

- To je moj tipični stil koji furam. Da sam znala da odmah idem na crveni tepih, možda bih još malo ‘začinila’. Čak su me prenijeli magazini poput Vanity Faira, valjda sam im bila malo drugačija. Naopako sam odjenula hlače - smije se pjevačica. Dodaje da joj je bila želja upoznati pobjednike Eurosonga Måneskin i Eda Sheerana.

- Svi su bili oko nas. Ne mogu reći da sam se družila s njima jer je bilo sve organizirano po protokolu, ali izmijenili bismo poglede i pozdravili se. Bilo mi je neugodno prilaziti im, htjela sam biti profesionalna. Ali bit će još prilika kad dođemo u konkretnije situacije, tipa u backstageu - smije se Zsa Zsa. Dodaje da su joj Talijani iz Måneskina brutalni još od Eurosonga.

- Bila je rupa što se tiče rocka na sceni. Imaju odličnu energiju i karizmu te je Damiano, naravno, prezgodan, kao i ostali članovi tima. Tamo su bili još najveće zvijezde - kaže pjevačica. Što se tiče njezine glazbene karijere, Zsa Zsa će, kaže, slijediti srce.

- Gradim neki svoj stil, želim ubaciti i autorske pjesme. Sudjelujem u svakoj pjesmi koju pišemo i svaku začinim po svom. Ne mogu biti samo neka marioneta. Sve više postajem svoja i želim da me ljudi prepoznaju po tome - kaže Zsa Zsa. Otkriva da sprema baladu, a želja joj je ući u internacionalne vode.

Glazbenica je nedavno predstavila suradnju s Vlahom Arbulićem, a zajedno su izbacili pjesmu 'Flowerpot' na engleskom jeziku.

- Prvi korak prema internacionalnoj karijeri bila mi je upravo suradnja s Vlahom. Cijeli tajming se lijepo poklopio, a ja volim duete. On je jako kvalitetan i talentiran glazbenik koji ima smisla za taj zapadnjački 'štih' te mislim da je on na 'top' razini. Želim da ga ljudi primijete, i stvarno se vidi koliko je dobar, pogotovo i kroz našu suradnju, a vjerujem da će ih biti još u budućnosti - ističe Zsa Zsa i dodaje da u budućnosti planira izbaciti još pokoju pjesmu na engleskom jeziku.

- Uz to napokon izbacujem i jednu baladu, nakon tri godine. Već su se svi polako pitali 'Di je ona Zsa Zsa koja pjeva balade?' i eto, upravo je spremam i snimam. Radi se već dvije godine, ali zbog korone i raznih situacija oduljilo se. Nisam u potpunosti bila niti zadovoljna s njom, promijenila sam 500 aranžmana, ali sam našla put koji mi se sviđa i uskoro će biti vani - dodaje.

Zsa Zsa ponosno ističe da je iskrena glazbenica. Ne 'fejka' već svu glazbu stvara i radi iz srca, a sa svojim fanovima raspravlja o svemu, o melodijama u pjesmama, o odjevnim kombinacijama, o svemu se savjetuje i vjerno posluša svaki kvalitetan prijedlog.

- Poručujem im da se ne opterećuju Instagram svijetom i da to ne shvaćaju ozbiljno. Željela bi da se okruže ljudima koji imaju prave vrijednosti i koji ih u svako doba dana mogu podsjetiti na to da su vrijedni i dobri i važniji njima u stvarnom životu. Nije bitno koliko lajkova, pratitelja imaju, kakvu kožu ili koliko kila imaju, to nije važno - poručuje pjevačica.

Ona je četiri godine u vezi s Antoniom Kratofilom, čiji je brat Filip u vezi s pjevačicom Lanom Jurčević (37).

- Između nas nema nikakve ljubomore niti ičeg takvog. Mi smo stvarno najbolji prijatelji, zezamo se i sve što radimo zajedno radimo spontano. Ne stavljamo fokus na nebitne stvari, skupe poklone ili neke ekstravagantne događaje. Volimo biti jednostavni, zezati se i glupirati, a najdraže od svega mi je kada me Antonio nasmijava. Nekako smo isti, tu smo 'kliknuli', i koliko god može biti djetinjast, kao i ja, toliko može biti i ozbiljan - zaključuje Zsa Zsa.