Zsa Zsa o razlogu odustajanja s Dore: Žalim, ali neizvedivo je...

Život se posložio tako da prije nego sam uopće uspjela progovoriti o tim uzbudljivim vijestima, čemu sam se jako veselila jer je sama prijava i sudjelovanje novost za cijelu moju zajednicu koja me sluša, a i mene samu (baš zato jer svi znate i da sam dugo odbijala otići na takva natjecanja), karte su se neočekivano posložile malo drugačije i nažalost moj prvi javni govor o Dori 2024. je drugačije prirode - o odustajanju, započela je pjevačica Zsa Zsa o razlozima odustajanja s ovogodišnje Dore.

'Radije bih da netko drugi dobije priliku'

- Iskreno mi je žao jer je cijeli moj tim ulagao puno truda u ovaj projekt, ali zbog povećih prepreka i situacija osobne prirode, koje ne bih voljela iznositi javno, u kombinaciji sa službenim rokovima, jednostavno nam je neizvedivo organizacijski i umjetnički dati svoj maksimum kakav smatram da Dora zaslužuje od svakog izvođača koji je prijavljen. Radije bih da netko drugi dobije tu priliku i iskoristi je kvalitetno - dodala je.

O pjesmi 'Probudi usne moje'

- Smatramo da je prijavljena pjesma predivna. Toliko predivna da je čuvamo već 7/8 godina za neki trenutak na Dori i sigurna sam da je imala velike šanse biti prepoznata od strane publike. Jako zanimljivo je i to da mi je ta pjesma ujedno i prva snimljena pjesma s A.Pecotićem, iz doba kad još nitko nije znao za "Zsa Zsu", čak i prije 'Sve u meni se budi'... No očito ipak još nije došlo njeno vrijeme i šteta je sto je neću uskoro moći predstaviti na Dori no nekad se zvijezde ne poslože onako kako smo mi planirali - objasnila je.

Foto: Instagram/Zsa Zsa

Umjesto nje, po pravilima, priliku da nastupi na Dori dobiva prva rezerva, a to je u ovome slučaju Baby Lasagna s pjesmom 'Rim Tim Tagi Dim'