Pjevačica Jelena Žnidarić, poznatija kao Zsa Zsa (27) sa svojim pratiteljima na Instagramu inače često dijeli trenutke iz privatnog života, ali je nedavno uzela kratku pauzu od društvenih mreža.

- Živa sam, samo me ritam dokrajčio. Uzet ću još par dana off zbog privatnih obaveza i situacija, treba mi jako, ali znajte da se svašta nešto sprema iako to nije na Instagramu. Što znači da ćemo uskoro ima itekako o čemu pričati - započela je objavu Zsa, pa je nastavila s ispirkom svojim obožavateljima:

- Oprostite na neodgovorenim čestitkama i porukama - napisala je među ostalim pa istaknula da misli da je ponovno bolesna, 'po 50. put u ovih par mjeseci'.

Objavila je nekoliko storyja kako kuha, i druži se sa svojom papigicom Koki, koju hrani i s kojom pjeva.

- Zamislite da naučim ovu pticu da pjeva pjesmu - rekla je nakon što je Kokiju otpjevala par stihova.

Zsa je nedavno izbacila duet s glazbenikom Vlahom Arbulićem (31) pod nazivom 'Flowerpot', a snimila je i spot za svoju pjesmu 'Volim što te ne volim'.

Dani su joj ispunjeni obvezama, a mlada pjevačica zablistala je krajem prošle godine na crvenom tepihu MTV EMA nagrada u Budimpešti, gdje je svojom jednostavnom modnom kombinacijom privukla pažnju i velikog 'Vanity Faira'.