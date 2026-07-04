Zube ukrašava dijamantima koji vrijede preko 1,5 mil. dolara, od ovisnosti ga je spasila kćer

Post Malone je tijekom karijere uspješno spojio rap, hip-hop, pop, rock i country te je osvojio milijune obožavatelja hitovima "Rockstar", "Circles" i "I Had Some Help". Njegova sposobnost da bez poteškoća prelazi između različitih glazbenih žanrova učinila ga je jednim od najtraženijih izvođača današnjice, a surađivao je s brojnim velikim imenima poput Taylor Swift, Justin Bieber i Beyoncé.

Rođen je kao Austin Richard Post 4. srpnja 1995. godine u Syracuse. Nakon razvoda roditelja odrastao je uglavnom uz oca Richa Posta i pomajku Jodie. Njegov otac radio je kao DJ na vjenčanjima te je sina od malih nogu upoznavao s različitim glazbenim stilovima, od hard rocka do heavy metala. Upravo su bendovi poput AC/DC-a, Mötley Crüea i Twisted Sister ostavili snažan trag na njegov glazbeni ukus.

Kada je imao desetak godina, obitelj se preselila u Grapevine nakon što je njegov otac prihvatio posao u organizaciji Dallas Cowboys. Tamo je Austin otkrio ljubav prema stvaranju vlastite glazbe. Inspiraciju je pronašao i u popularnoj videoigri Guitar Hero, a već u osnovnoj školi osvojio je školsko natjecanje izvedbom metalcore verzije pjesme "Umbrella" pjevačice Rihanna.

Umjetničko ime Post Malone nastalo je sasvim slučajno. Kao tinejdžer upisao je svoje pravo ime u internetski generator rap imena koji mu je predložio kombinaciju koju je odmah prihvatio. Toliko mu se svidjela da je, kako je kasnije priznao, čak dao izraditi i kapu s novim umjetničkim imenom.

Tijekom srednjoškolskih dana objavio je svoju prvu hip-hop kompilaciju pod nazivom "Young and After Them Riches". Nakon mature kratko je pohađao fakultet u Teksasu, ali je studij napustio već nakon šest mjeseci jer nije osjećao da je to njegov put. Sa samo 18 godina preselio se u Los Angeles kako bi ostvario san o glazbenoj karijeri.

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Po dolasku u Kaliforniju živio je s prijateljima u iznajmljenoj kući te se svakodnevno trudio pronaći priliku u glazbenoj industriji. Prekretnica je stigla 2015. godine kada je na platformi SoundCloud objavio pjesmu "White Iverson". Singl je vrlo brzo privukao pozornost publike i poznatih repera, među kojima su bili Wiz Khalifa i pokojni Mac Miller. Pjesma je završila na američkoj ljestvici Billboard Hot 100 i otvorila mu vrata svjetske glazbene scene.

Ubrzo nakon toga potpisao je ugovor s diskografskom kućom Republic Records te se pridružio Justinu Bieberu kao predgrupa na njegovoj velikoj svjetskoj turneji. Godine 2016. objavio je debitantski album "Stoney", kojim je potvrdio da nije riječ o prolaznoj internetskoj senzaciji.

Pravu globalnu eksploziju popularnosti doživio je albumom "beerbongs & bentleys" iz 2018. godine. Singl "Rockstar", snimljen s 21 Savageom, osvojio je prvo mjesto Billboardove ljestvice, a uspjeh je ponovio i hit "Psycho" u suradnji s Ty Dolla $ignom. Album je zaradio četiri nominacije za nagradu Grammy te je prodan u višemilijunskoj nakladi.

Sljedeći album, "Hollywood's Bleeding", donio je nove svjetske uspješnice "Sunflower" i "Circles". Posebno se istaknula pjesma "Sunflower", snimljena sa Swae Leeom za animirani film "Spider-Man: Into the Spider-Verse", koja je ostvarila povijesne rezultate na glazbenim ljestvicama.

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Nakon albuma "Twelve Carat Toothache" iz 2022. i "Austin" iz 2023. godine, Post Malone ponovno je iznenadio publiku promjenom glazbenog smjera. Šesti studijski album "F-1 Trillion", objavljen 2024. godine, gotovo je u potpunosti okrenut country zvuku. Na njemu su gostovali brojni poznati izvođači, među kojima su Blake Shelton, Brad Paisley, Lainey Wilson i Jelly Roll.

Najveći hit albuma postala je pjesma "I Had Some Help" u suradnji s Morganom Wallenom, koja je osvojila vrh Billboardovih ljestvica te postala jedna od najuspješnijih pjesama 2024. godine. Iste godine Post Malone ostvario je još jedan veliki uspjeh sudjelovanjem na pjesmi "Fortnight" s Taylor Swift, koja je osvojila brojne nagrade i dodatno učvrstila njegov status jednog od najtraženijih glazbenih suradnika.

Od debitantskog singla "White Iverson" pa do danas Post Malone ostvario je impresivne brojke. Više od 90 njegovih pjesama našlo se na Billboard Hot 100 ljestvici, dok je šest singlova osvojilo prvo mjesto, čime se svrstao među najuspješnije izvođače svoje generacije.

Foto: Instagram/postmalone

Iako je jedan od najpoznatijih svjetskih glazbenika, privatni život nastoji držati daleko od očiju javnosti. Od 2021. godine bio je zaručen sa svojom dugogodišnjom partnericom čiji identitet nikada nije javno otkrio. Par je 2022. godine dobio kćer, a upravo su obitelj i očinstvo, kako često ističe, potpuno promijenili njegov pogled na život. Kćeri je posvetio i pjesmu "Yours" s albuma F-1 Trillion. Par se razišao prošle godine, a posljednjih mjeseci povezuju ga s Christy Lee, no o vezi nije otvoreno govorio.

Post Malone posljednjih godina otvoreno govori o svojoj borbi s alkoholom. Priznao je kako je bilo razdoblja kada je njegovo stanje bilo vrlo ozbiljno, ali da su ga ljubav prema obitelji i želja da bude prisutan u odrastanju svoje kćeri potaknuli na promjenu životnih navika. Danas kaže kako pije odgovornije te nastoji voditi znatno zdraviji život.

Osim po glazbi, prepoznatljiv je i po velikom broju tetovaža te luksuznim zubnim implantatima ukrašenima dijamantima, čija je vrijednost procijenjena na oko 1,6 milijuna američkih dolara. Zanimljivo je da mu je jedan od dijamantnih zuba ispao čak dva puta, uključujući i zbog pilećih nuggetsa iz McDonald'sa, no oba je puta uspio pronaći izgubljeni dijamant.

Danas živi u prostranoj vili u saveznoj državi Utah, nedaleko od Salt Lake City, gdje je pronašao mir daleko od užurbanog života u Los Angelesu. Procjenjuje se da njegovo bogatstvo iznosi oko 50 milijuna dolara.